El oscuro origen de la promesa de meñique revelado

La promesa de meñique es un gesto que millones de personas conocen y utilizan desde la infancia, pero pocos saben que el origen de la promesa de meñique es mucho más oscuro de lo que imaginamos. Este acto, que consiste en entrelazar los dedos meñiques como símbolo de un pacto, tiene raíces históricas profundas y sorprendentes

Si bien la promesa de meñique es vista como un tierno compromiso entre amigos y niños, sus orígenes pueden remontarse al Japón del siglo XVII.

Según registros históricos, este gesto tenía consecuencias mucho más serias; originalmente, fallar a una "yubikiri" (como se llama en japonés) podría significar perder el propio meñique en señal de castigo.

Esta práctica fue popular entre miembros de la yakuza, la mafia japonesa, donde cortar el meñique se asociaba a la violación de un acuerdo.Con el paso del tiempo, este significado violento se transformó en una tradición infantil más suave y simbólica, extendiéndose a diferentes países del mundo, incluido Latinoamérica.

La promesa de meñique hoy representa honestidad y confianza, pero su pasado revela un trasfondo de severidad y compromiso total.Este gesto también ha adquirido significado cultural en otras regiones, adaptándose como símbolo de secreto o lealtad. Saber sobre la historia de la promesa del meñique nos invita a reflexionar sobre las raíces y cambios de las costumbres populares.