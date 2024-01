El Orlando Magic y Verizon Anuncian la Extensión de su Asociación con Total by Verizon

El Magic presenta Total by Verizon a la ciudad de Orlando con el patrocinio del equipo mientras Verizon continúa mejorando la experiencia en el estadio

ORLANDO, Fla.–(BUSINESS WIRE)–El Orlando Magic anunció hoy la extensión de su asociación con Verizon como socio oficial y exclusivo de telecomunicaciones inalámbricas y 5G para el equipo. Esta asociación de varios años ahora integra a Total by Verizon, la nueva marca de telefonía móvil prepagada que funciona en la red 5G más confiable de los Estados Unidos*. La asociación marca el primer patrocinio oficial de un equipo por Total by Verizon, ya que la marca busca expandirse en Orlando y sus alrededores.





“ El Orlando Magic está encantado de continuar su asociación con Verizon y presentar Total by Verizon. Mantener la increíble red de Verizon en nuestra familia de socios globales fue muy importante para nosotros”, dijo el Vicepresidente Sénior de Asociaciones Globales, J.T. McWalters. “ A medida que el Magic busca continuar innovando y ofreciendo las experiencias más memorables a los fans, Verizon continúa desempeñando un papel importante en lo que podemos lograr desde una perspectiva tecnológica. Esperamos trabajar juntos para brindar una experiencia de conexión mejorada a nuestros fans cuando estén en el Kia Center.”

Una marca minorista de rápido crecimiento que está abriendo nuevas ubicaciones en mercados urbanos de todo Estados Unidos, siendo Orlando el mercado de expansión más reciente, Total by Verizon presenta una amplia línea de dispositivos, abundantes beneficios y planes de servicio sin contrato tanto para cuentas de una sola línea como para familias por tan sólo $25 por línea al mes para datos 5G ilimitados. Los beneficios de algunos planes incluyen llamadas ilimitadas a cinco países de tu elección, Disney+, acceso a Banda Ancha Ultra 5G y abundantes asignaciones de hotspots.

Varias oportunidades de participación de los fans son posibles gracias a la conectividad 5G de Verizon dentro del Kia Center del Magic. Total by Verizon continuará mejorando la experiencia de los fans de múltiples maneras:

Destacando una nueva tecnología en el juego que permite a los fans mostrar fotos y videos en la pantalla de video colgada en el centro y en televisores en todo el estadio.

Proporcionando tecnología que da a los fans la oportunidad de transmitir video directamente desde su teléfono a la pantalla colgada al centro. No sólo los fans que asistan a los juegos del Magic pueden participar, los fans que los vean en NBA League Pass también tendrán la capacidad de enviar o transmitir desde donde los estén viendo.

La asociación también incluirá señalización en el estadio durante todos los partidos en casa del Magic y otras estrategias de integración de marca.

Total by Verizon también será el patrocinador principal de la aplicación móvil del Magic. Otros aspectos destacados de la asociación incluyen la integración en las plataformas de redes sociales del Magic con piezas de contenido de los jugadores, incluida la serie Mic’d Up con sonido de los jugadores que llevan un micrófono durante el juego. Además, como parte de la celebración del 35.º aniversario del Magic, Total by Verizon aparecerá en la serie Magic Evolution, con conversaciones entre leyendas del Magic y jugadores actuales.

“ El Magic es todo corazón y empuje, y eso es exactamente para quienes se creó nuestra marca: para quienes trabajan duro y se esfuerzan al máximo en todo lo que hacen para ganar”, dijo Angie Klein, Presidente de la organización Verizon Value. “ Estamos comprometidos con Orlando y listos para satisfacer a sus consumidores conscientes del precio donde ellos están con los ahorros que necesitan en nuestras nuevas tiendas exclusivas en toda la ciudad.”

Actualmente, la tecnología de Verizon está integrada en el Centro de Capacitación de AdventHealth. La instalación de 130,000 pies cuadrados es el hogar de práctica y entrenamiento del Orlando Magic, con Verizon que continúa cubriendo todas sus necesidades de telecomunicaciones inalámbricas. El nuevo centro de entrenamiento de última generación en el centro de la ciudad para el equipo del Magic también es un centro de medicina deportiva de destino para Florida Central.

Acerca de Total by Verizon

Total by Verizon ofrece soluciones móviles de calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio y es parte de la cartera de marcas de prepago de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile, y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y productos y servicios de entretenimiento.

Acerca del Orlando Magic

Franquicia de la NBA de Orlando desde 1989, la misión del Magic es ser campeones del mundo dentro y fuera de la cancha, brindando momentos memorables en cada paso del camino. Bajo la propiedad de la familia DeVos, el Magic ha tenido un gran éxito en una historia relativamente corta, ganando seis campeonatos divisionales (1995, 1996, 2008, 2009, 2010, 2019) con siete temporadas de más de 50 victorias y obteniendo el título de la Conferencia Este en 1995 y 2009. Fuera de la cancha, anualmente, el Orlando Magic dona más de $2 millones a la comunidad local a través de patrocinios de eventos, donación de boletos, mercancía autografiada y subvenciones. Los programas de relaciones comunitarias del Orlando Magic impactan a un estimado de 100,000 niños cada año, al tiempo que una iniciativa de todo el personal del Magic proporciona más de 7,000 horas de voluntariado al año. Además, la Orlando Magic Youth Foundation (OMYF), que atiende a jóvenes en riesgo, ha distribuido más de $29 millones a organizaciones comunitarias locales sin fines de lucro durante los últimos 34 años. Las otras entidades del Magic incluyen al afiliado de la NBA G League del equipo, el Osceola Magic, campeón de la G League 2021; los Orlando Solar Bears de la ECHL, que sirve como afiliado a los Tampa Bay Lightning de la NHL; y Magic Gaming de la NBA 2K League. El Magic juega sus partidos en casa en el galardonado Kia Center, votado por los aficionados como el número 1 de la NBA por experiencia de juego; honrado con el Premio a la Experiencia del Cliente de TheStadiumBusiness Awards; nombrado Instalación Deportiva del Año por SportsBusiness Journal; y galardonado con el Premio a la Excelencia en Recintos (VEA) de la Asociación Internacional de Administradores de Sedes. Para obtener información sobre boletos, visite OrlandoMagic.com o llame al 407-89-MAGIC.

*La red 5G más confiable según más clasificaciones de primer lugar en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics de 125 mercados metropolitanos realizadas en el primer semestre de 2022. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales en todos los tipos de redes disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no son una promoción de Verizon.

