El opositor ruso Alexey Navalny fue asesinado con veneno de ranas 

La noticia de que Alexey Navalny fue asesinado con veneno de ranas ha causado conmoción en Rusia y a nivel internacional. Navalny, reconocido líder opositor y crítico abierto del gobierno de Vladimir Putin, falleció en una prisión rusa bajo circunstancias que, según informes recientes, estarían relacionadas con la utilización de un potente veneno extraído de ranas.

La información ha encendido el debate sobre la seguridad de los opositores políticos en Rusia y la sofisticación de los métodos empleados en crímenes políticos.

Navalny ya había sido víctima de un intento de envenenamiento en 2020, hecho que aumentó la atención internacional sobre su caso y los riesgos para quienes desafían al poder en Rusia.

¿Qué es el veneno de ranas y cómo podría haber sido utilizado?

El veneno de ranas, particularmente el de especies amazónicas, es conocido por su potencia y difícil rastreo en análisis convencionales.

Estas toxinas pueden causar parálisis, fallas orgánicas e incluso la muerte en minutos dependiendo de la dosis y la vía de administración.

Expertos consideran que su uso en el asesinato de figuras políticas muestra un nivel de sofisticación altamente preocupante en el aparato de represión estatal.

La noticia fue reportada inicialmente por medios internacionales intensificando la presión sobre las autoridades rusas para esclarecer el caso y permitir una investigación independiente.

El asesinato de Navalny no solo sacude la política rusa, sino que renueva los llamados a la protección internacional de opositores y periodistas en otras regiones, incluyendo Centroamérica y Latinoamérica, donde la represión política también es una preocupación relevante.