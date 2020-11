El ojo del ‘monstruoso’ huracán lota que se acerca a Honduras y Nicaragua

Un avión caza huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (EEUU) ingresó al ojo del ‘monstruoso’ huracán Iota que avanza hacia Honduras y Nicaragua.

Las imágenes fueron captadas este lunes cuando el ciclón llegó a categoría 5, dejando destrucción en Colombia, donde la Isla de Providencia está totalmente incomunicada y la Isla de San Andrés registra considerables daños ambientales.

El ojo de Iota confirma que su fuerza y peligrosidad es mucho mayor que Eta, huracán que dejó destrozos en Centroamérica.

El fenómeno natural es la novena tormenta que se intensifica rápidamente esta temporada, como lo habían alertado los expertos.

Científicos alertaron al inicio de la temporada ciclónica que el cambio climático está provocando tormentas más húmedas, fuertes y destructivas.

Según el Centro Nacional de Huracanes de los EEUU, los vientos sostenidos de Iota son de 260 kilómetros por hora a pocas horas que ingrese a Nicaragua y afecte a Centroamérica.

4 PM EST Mon, Nov 16 #Iota Key Messages: Category 5 Hurricane #Iota is expected to produce extreme winds & life-threatening storm surge along portions of the coast of northeastern Nicaragua, along with life-threatening flash flooding in Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/3grGFofvTr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020