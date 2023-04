El nuevo vídeo de Nordson EFD sobre diagnóstico en el punto de atención explica cómo la dosificación precisa de fluidos mejora la exactitud de la producción

El vídeo ayuda a los fabricantes a comprender la mejor manera de montar lectores de diagnóstico y dispensar con exactitud los reactivos en las tiras reactivas

EAST PROVIDENCE, Rhode Island–(BUSINESS WIRE)–Nordson EFD, una empresa de Nordson (NASDAQ: NDSN) y fabricante líder de sistemas de dosificación de fluidos de precisión, presenta un nuevo video animado que se centra en aplicaciones de dispensación de diagnósticos en el punto de atención dentro de la industria de las ciencias de la vida.

En el campo de la medicina, un diagnóstico erróneo puede significar la vida o la muerte para un paciente. Por este motivo, Nordson EFD ha desarrollado soluciones de dosificación de fluidos fiables para ensamblar dispositivos de diagnóstico y dosificar reactivos en tiras reactivas con el fin de proporcionar los datos correctos en los que las personas y los médicos pueden confiar para tomar decisiones informadas sobre la atención sanitaria.

Nordson EFD ofrece una amplia gama de soluciones de dosificación de fluidos para ayudar a los fabricantes a ensamblar lectores de diagnóstico con mayor fiabilidad y menos rechazos y reprocesamientos. Estas innovadoras soluciones también dispensan con precisión reactivos frágiles en las tiras reactivas, garantizando que los reactivos no pierdan su contenido ni sus propiedades después de ser dispensados y que no migren a zonas no deseadas de las almohadillas de conjugado, lo que de otro modo podría dar lugar a resultados inexactos.

Más información en este video: Dispensación de precisión para dispositivos de diagnóstico en el punto de atención (POC, por sus siglas en inglés)

A continuación se describe brevemente cómo las soluciones de dosificación de fluidos de precisión mejoran el control del proceso de fabricación médica:

El dispensador de fluidos UltimusPlus™ funciona con una amplia variedad de fluidos, lo que resulta útil cuando se trabaja con reactivos difíciles y otros materiales sensibles.

Nuestras bombas de rotor helicoidal 797PCP son la solución ideal para los reactivos que deben congelarse para su transporte o uso posterior.

La tecnología de válvula de chorro PICO Pµlse XP es especialmente beneficiosa para dispensar uniformemente reactivos, que podrían reaccionar si se solapan los depósitos. También es la solución perfecta cuando se dosifican adhesivos de curado UV para unir piezas de lectores de diagnóstico.

XP es especialmente beneficiosa para dispensar uniformemente reactivos, que podrían reaccionar si se solapan los depósitos. También es la solución perfecta cuando se dosifican adhesivos de curado UV para unir piezas de lectores de diagnóstico. El sistema de dosificación automática PROPlus ofrece la mejor velocidad y repetibilidad posicional del sector para un control crítico de la colocación de los depósitos.

Para más información, visite Nordson EFD en la web nordsonefd.com

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD diseña y fabrica sistemas dosificadores de fluidos de precisión para procesos en mesas y líneas de montaje automatizadas. Al permitir que los fabricantes puedan aplicar la misma cantidad de adhesivo, lubricante u otro fluido de montaje en cada parte en todo momento, los sistemas de dosificación EFD ayudan a las compañías de una amplia variedad de industrias, a aumentar su producción, a mejorar la calidad y a reducir sus costos de producción. Otras habilidades de gestión de fluidos incluyen jeringas y cartuchos de alta calidad para envasar materiales de uno y dos componentes, junto con una amplia variedad de accesorios, acopladores y conectores para control de flujo de fluidos en ambientes médicos, biofarmacéuticos e industriales. La empresa también es un formulador líder de pastas de soldadura especiales para aplicaciones de dosificación e impresión en la industria electrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson diseña, fabrica y comercializa productos y sistemas diferenciados que se utilizan para la dosificación y procesamiento de adhesivos, revestimientos, polímeros, selladores y biomateriales; y para el manejo de fluidos, las pruebas y la inspección de calidad, así como para el tratamiento de superficies y curado. Estos productos son respaldados por una amplia experiencia en aplicaciones y servicios y ventas directas a nivel mundial. Atendemos a una amplia variedad de mercados finales de productos de consumo no durables, durables y de tecnología, incluidos los envases, las telas no tejidas, la electrónica, los productos médicos, los dispositivos, la energía, el transporte, la construcción y montaje y el acabado general de productos. Fundada en 1954 y con sede en Westlake, Ohio, la compañía tiene operaciones y oficinas de asistencia en más de 30 países. Visite a Nordson en la web en www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp o www.facebook.com/nordson.

