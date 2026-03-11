El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se encuentra «a salvo» tras rumores de lesiones

El hijo del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, Yousef Pezeshkian, aseguró que el nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está a salvo, desmintiendo los informes que señalaban que había resultado herido.

A través de la plataforma Telegram, Yousef Pezeshkian comentó que, tras consultar a varios contactos cercanos, recibió la confirmación de que “por la gracia de Dios, está seguro y no hay ningún problema”.

Desde su nombramiento el pasado domingo, Khamenei no ha emitido declaraciones ni se ha presentado en público, lo que generó la circulación de los rumores sobre su supuesta lesión.

Trump dice que EEUU debe participar en la elección del próximo líder de Irán