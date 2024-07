El nuevo libro de Esri Press, por Jack Dangermond, trata de la creación de un futuro mejor a través de los SIG modernos

“The Power of Where: A Geographic Approach to the World’s Greatest Challenges” muestra el poder de la tecnología geoespacial

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en inteligencia de localización, anuncia la publicación el próximo mes de The Power of Where: A Geographic Approach to the World’s Greatest Challenges (El poder de la localización: un enfoque geográfico de los mayores retos del mundo).





Escrito por el presidente de Esri, Jack Dangermond, con un equipo especializado de Esri y numerosos colaboradores, este nuevo libro explora el enfoque geográfico, una forma de resolver problemas utilizando el análisis espacial para percibir y comprender patrones que van desde la migración de la fauna salvaje y la subida de los mares hasta la planificación urbana y la producción de alimentos.

Según Dangermond, la sostenibilidad empieza por la geografía. “Lo creía cuando fundamos Esri, y hoy estoy aún más convencido”, sostiene Dangermond. “Los SIG (tecnología de sistemas de información geográfica) proporcionan una plataforma para abordar problemas, explorar alternativas, diseñar soluciones y compartirlas de una forma visual que inspira a pasar a la acción”.

The Power of Where muestra por medio de mapas e historias cómo la creciente comunidad de SIG se enfrenta a los grandes retos de la humanidad, como el cambio climático, el hambre, la escasez de agua, la desigualdad y la pérdida de biodiversidad, así como a problemas grandes y pequeños de nuestra vida cotidiana.

Como conclusión del prefacio del libro, Dangermond continúa: “Mi esperanza es que las historias, los mapas y ejemplos de estas páginas inspiren al lector para abrazar y utilizar este poder geoespacial mientras trabajamos juntos para crear un mañana mejor”.

The Power of Where incluye un prólogo del ganador del National Book Award y autor James Fallows, así como un sitio web complementario, powerofwhere.com, con más información sobre los estudios de casos, historias y mapas presentados en el libro. Disponible en versión rústica (ISBN: 9781589486065, USD 59,99) y como libro electrónico (ISBN: 9781589486072, USD 59,99), The Power of Where estará disponible en la mayoría de los minoristas en línea de todo el mundo el 6 de agosto. Los minoristas interesados pueden ponerse en contacto con el distribuidor de libros de Esri Press, Ingram Publisher Services.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países de los seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo situándolos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2024 Esri. Reservados todos los derechos. Esri, los logotipos de Esri Globe y Frame, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea u otras jurisdicciones. Otras empresas y productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas, Esri



Celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com