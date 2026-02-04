El nombre de Donald Trump aparece más veces en los archivos Epstein que Jesús en la Biblia

El nombre del presidente de Estados Unidos Donald Trump aparece más veces en los archivos del caso Jeffrey Epstein que el nombre de Jesús en la Biblia, de acuerdo con una revisión realizada por The New York Times, dato que ha generado sorpresa y debate en redes sociales.

Según el recuento periodístico, Trump es mencionado alrededor de 38,000 veces en más de 5,300 documentos relacionados con Epstein, que incluyen expedientes judiciales, listas de contactos y recortes de prensa. La cifra supera ampliamente las referencias a Jesús en la Biblia, que varían entre 3,000 y 4,000 menciones, dependiendo de la traducción.

Los analistas aclaran que muchas de las apariciones del nombre de Trump son referencias repetidas, citas cruzadas o menciones indirectas, y no constituyen acusaciones ni pruebas de conducta ilegal. Hasta el momento, Trump no ha sido acusado ni enfrenta cargos relacionados con el caso Epstein.

Aun así, la comparación numérica ha captado la atención del público y ha alimentado discusiones en plataformas digitales, donde el volumen de menciones se ha interpretado como un indicador del alcance y complejidad de los archivos divulgados.

Especialistas subrayan la importancia de interpretar estos documentos con cautela, recordando que la frecuencia de aparición de un nombre en archivos judiciales o mediáticos no equivale a responsabilidad penal, especialmente en investigaciones de gran magnitud y múltiples fuentes.