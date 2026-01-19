El Nobel de la Paz no se transfiere: Fundación aclara tras gesto entre Machado y Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este jueves un episodio inusual relacionado con el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y reciente galardonada con este reconocimiento, le entregó la medalla que la acredita como ganadora del Nobel. El gesto generó confusión y especulación, lo que llevó a la Fundación Nobel a emitir un pronunciamiento oficial para aclarar la situación.

En un comunicado difundido este viernes, la institución recordó que el Premio Nobel de la Paz es estrictamente personal e intransferible. Según explicó, independientemente de lo que ocurra con la medalla, el diploma o el dinero del premio, la identidad del ganador no cambia. “Es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el galardonado”, señaló la Fundación, subrayando que el premio no puede compartirse, cederse ni revocarse bajo ninguna circunstancia.

La aclaración se produjo luego de versiones difundidas por periodistas cercanos a Trump, quienes afirmaron que el mandatario habría optado por reconocer a Delcy Rodríguez y no a Machado como presidenta interina de Venezuela debido a que la líder opositora no renunció al Nobel. Ante la polémica, la Fundación Nobel insistió en que la decisión sobre los premios es definitiva y se mantiene para siempre.

En un segundo mensaje, la organización reiteró que una de sus misiones centrales es preservar la dignidad y el correcto uso de los Premios Nobel. También recalcó que estos reconocimientos se otorgan exclusivamente a quienes han aportado un beneficio significativo a la humanidad y que ni siquiera de forma simbólica pueden ser transferidos o distribuidos a otras personas.