El “niño de oro”,Una extraordianaria momia egipcia protegida por 49 amuletos

Los restos momificados de un adolescente enterrado hace 2.300 años han permanecido envueltos en el misterio durante mucho tiempo ,conocido como el “niño de oro” de Egipto.

Ahora han sido “desenvueltos digitalmente” por científicos, revelando detalles íntimos que no se descubrieron durante más de un siglo.

Los radiólogos de la Universidad de El Cairo en Egipto utilizaron tomografías computarizadas para desenvolver los restos de manera no invasiva, descubriendo signos de riqueza y esfuerzos para garantizar su paso seguro al más allá.

Según los autores de un estudio publicado el martes sobre los descubrimientos, 49 amuletos preciosos adornaban los restos, incluido un escarabajo de corazón dorado que se usó para reemplazar el corazón del niño.

Los embalsamadores egipcios colocaron amuletos para proteger el cuerpo en el más allá y se colocaron un amuleto en forma de lengua de oro dentro de la boca para garantizar que el difunto pudiera hablar en el más allá.

Sahar Saleem, profesora de radiología en la facultad de medicina de la Universidad de El Cairo y coautora del estudio, le dijo que los restos revelaban tanto el estatus socioeconómico del niño, que probablemente provenía de una familia rica y el significado de los amuletos era un foco central del complejo sistema de creencias de los antiguos egipcios.

El cuerpo se había sometido a un “proceso de momificación muy costoso y meticuloso”, dijo Saleem quien se ha encargado de desenvolver momias digitalmente durante años, incluida la realeza faraónica. “Diría que venía de una familia muy rica o tal vez de una familia noble”, agregó.

Los restos momificados fueron descubiertos en 1916 en un cementerio en Nag el-Hassay, en el sur de Egipto, que se usó entre el 332 y el 30 a.c.

Se almacenó sin examinar en el sótano del Museo Egipcio de El Cairo hasta el nuevo estudio.

Los expertos pudieron determinar que el niño tenía 14 o 15 años, utilizando el grado de fusión ósea y las muelas del juicio no erupcionadas. Medía 4 pies 2 y no estaba circuncidado y no se pudo determinar la causa de la muerte, según el estudio.

Los restos del niño fueron colocados dentro de dos ataúdes, uno exterior con una inscripción griega en negro y un sarcófago interior de madera.

Además de ser enterrado con una máscara dorada, el adolescente también fue enterrado con un par de sandalias.

“Las sandalias probablemente estaban destinadas a permitir que el niño saliera del ataúd”, escribió Saleem.

“Según el ritual del Libro de los Muertos de los antiguos egipcios, el difunto tenía que usar sandalias blancas para ser piadoso y limpio antes de recitar sus versos”.

Muchos de los amuletos eran de metal, probablemente de oro, y los otros amuletos estaban hechos de loza, piedras o arcilla cocida, reveló el estudio