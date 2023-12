El New York Times demanda a Open AI por entrenar a su Inteligencia Artificial, usando sus contenidos

El New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor el miércoles, abriendo un nuevo frente en la batalla legal cada vez más intensa sobre entrenar tecnologías de inteligencia artificial utilizando material publicado sin permiso.

El Times es la primera gran organización mediática estadounidense en demandar a las empresas, creadoras de ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial populares, por problemas de derechos de autor asociados con sus obras escritas. La demanda, presentada en el Tribunal del Distrito Federal en Manhattan, sostiene que millones de artículos publicados por The Times fueron utilizados para entrenar chatbots automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información confiable.

La demanda no incluye una demanda monetaria exacta. Pero dice que los demandados deben ser responsables de “miles de millones de dólares en daños estatutarios y reales” relacionados con la “copia y uso ilegal de las obras únicas y valiosas de The Times”. También exige que las empresas destruyan cualquier modelo de chatbot y datos de entrenamiento que utilicen material con derechos de autor de The Times.

En su queja, The Times dijo que se acercó a Microsoft y OpenAI en abril para plantear preocupaciones sobre el uso de su propiedad intelectual y explorar “una solución amistosa“, posiblemente involucrando un acuerdo comercial y “barreras tecnológicas” alrededor de productos de inteligencia artificial generativa. Pero dijo que las conversaciones no habían producido una solución. Una portavoz de OpenAI, Lindsey Held, dijo en un comunicado que la empresa había estado “avanzando constructivamente” en conversaciones con The Times y que estaba “sorprendida y decepcionada” por la demanda.

Held afirmó que valoran los derechos de los creadores y dueños de contenido, comprometiéndose a colaborar con ellos para que aprovechen las ventajas de la tecnología de inteligencia artificial y los modelos de negocio innovadores. Además, expresó optimismo en encontrar una forma beneficiosa para ambas partes de colaborar, similar a lo que ya realizan con varios otros editores.

Microsoft declinó hacer comentarios sobre el caso.

La demanda podría poner a prueba los contornos legales emergentes de las tecnologías de inteligencia artificial generativa, así llamadas por el texto, imágenes y otro contenido que pueden crear después de aprender de grandes conjuntos de datos, y podría tener implicaciones importantes para la industria de las noticias. The Times está entre un pequeño número de medios que han construido modelos de negocio exitosos a partir del periodismo en línea, pero docenas de periódicos y revistas han sido afectados por la migración de lectores a internet. Al mismo tiempo, OpenAI y otras empresas de tecnología de inteligencia artificial, que utilizan una amplia variedad de textos en línea, desde artículos de periódicos hasta poemas y guiones, para entrenar chatbots, están atrayendo miles de millones de dólares en financiamiento.

OpenAI ahora tiene una valoración de más de $80 mil millones por parte de los inversionistas. Microsoft ha comprometido $13 mil millones a OpenAI y ha incorporado la tecnología de la empresa en su motor de búsqueda Bing.

The Times ha contratado los bufetes de abogados Susman Godfrey y Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck como asesores legales externos para el litigio. Susman representó a Dominion Voting Systems en su caso por difamación contra Fox News, que resultó en un acuerdo de $787.5 millones en abril. Además, Susman presentó una demanda colectiva el mes pasado contra Microsoft y OpenAI en nombre de autores de obras de no ficción cuyos libros y otro material con derechos de autor fueron utilizados para entrenar los chatbots de estas empresas.