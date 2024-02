El narcotraficante y ex alcalde Alexander Ardón testifica en el juicio contra Juan Orlando Hernández

El narcotraficante hondureño, Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien fue alcalde de El Paraíso, Copán al oeste de Honduras, este martes ha hecho su aparición como el segundo testigo que la fiscalía tenía preparado para el juicio contra el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de supuestos cargos de narcotráfico.

De acuerdo con varios documentos obtenidos de la Corte del Distrito Sur de nueva York, Juan Orlando Hernández ha sido vinculado con Alexander Ardón como un co-conspirador para la importación de cocaína hacia Estados Unidos.

En su breve testimonio que continuará el día de mañana, Ardón quien se encuentra guardando prisión en Bergen, Nueva Jersey indicó y que se hizo presente para testificar en el caso de JOH, afirmó que el ex mandatario “impidió que fuera investigado”, y “a cambio, lo ayudé política y económicamente”.

Asimismo, Ardón relató que en una sola reunión entregó “1,000,0000 de dólares” a Juan Orlando Hernández y que junto con “su hermano Tony Hernández” traficó cocaína.

DECLARACIÓN DE ALEXANDER ARDÓN

FISCALÍA: ¿Qué hizo JOH por ti?

ALEXANDER ARDÓN: Impidió que fuera investigado. A cambio, lo ayudé política y económicamente.

FISCALÍA: ¿Cuánto dinero?

ALEXANDER ARDÓN: Un millón de dólares en una sola reunión.

FISCALÍA: ¿Y en general?

ALEXANDER ARDÓN: Más que eso.

FISCALÍA: ¿Traficó con narcóticos con alguien más de la familia del acusado?

ALEXANDER ARDÓN: Sí, con su hermano Tony Hernandez – cocaína.

FISCALÍA: ¿Estuviste presente cuando otros pagaron sobornos a la campaña política de JOH?

ALEXANDER ARDÓN: Sí – El Chapo Guzmán

FISCALÍA: ¿De qué organización es jefe El Chapo?

ALEXANDER ARDÓN: Cártel de Sinaloa.

FISCALÍA: ¿Se ha declarado culpable aquí en Estados Unidos?

ALEXANDER ARDÓN: Sí, narcotráfico, asesinato, lavado de dinero.

FISCALÍA: ¿Qué requiere su acuerdo de cooperación?

ALEXANDER ARDÓN: A decir verdad

FISCALÍA: Aquí hay un mapa de EE. UU. y América Central; señale Honduras.

FISCALÍA: ¿De dónde eres en Honduras?

ALEXANDER ARDÓN: Copán.

FISCALÍA: ¿Hasta que grado llegaste en la escuela?

ALEXANDER ARDÓN: Quinto grado.

FISCALÍA: ¿Cuándo empezaste a traficar cocaína?

ALEXANDER ARDÓN: 2000 – Tenía 20 años.

FISCALÍA: ¿Cuándo te detuviste?

ALEXANDER ARDÓN: Cuando me entregué a Estados Unidos.

FISCALÍA: ¿Cuánto traficaste?

ALEXANDER ARDÓN: Alrededor de 250 toneladas o 250.000 kilos

FISCALÍA: ¿Cómo te llamaban?

ALEXANDER ARDÓN: Doble A.

FISCALÍA: ¿Qué tipo de armas usaste?

ALEXANDER ARDÓN: Bazooka, para hacer estallar vehículos blindados. Y M-16, AK-47.

FISCALÍA: ¿Quién en tu familia ayudaba con las drogas?

ALEXANDER ARDÓN: Mi hermano Hugo Ardón

FISCALÍA: ¿Qué es esta foto?

ALEXANDER ARDÓN: Foto de mi hermano Hugo Ardon y Juan Orlando Hernandez.

JUEZ CASTEL: Vamos a dar por terminado el día.

En 2019, las declaraciones que Alexander Ardón dio durante el juicio de Tony Hernández fueron catalogadas por el entonces presidente, JOH, como enfundadas en “odio” pues el ex mandatario sostenía: “¿En qué cabeza cabe que una persona que no le permití ser candidato en mi movimiento me iba a apoyar con un millón de dólares? Alexander Ardón lo que tiene es odio hacia mi persona, está declarando sin pruebas por venganza”.