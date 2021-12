El mundo llora la muerte de Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz y héroe de la lucha contra el apartheid

Muere Desmond Tutu, arzobispo anglicano quien fue considerado héroe de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y Nobel de la Paz en 1984, falleció este domingo a los 90 años.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, lamentó la muerte de Tutu y expresó que su partida marca otro capítulo de duelo en la despedida de la nación a una generación de sudafricanos excepcionales.

“Un hombre de extraordinario intelecto, integridad e invencibilidad contra las fuerzas del apartheid, también era tierno y vulnerable en su compasión por aquellos que habían sufrido opresión, injusticia y violencia bajo el apartheid, y personas oprimidas y pisoteadas en todo el mundo”, expresó Ramaphosa.

Cabe mencionar que, la muerte de Tutu se produce pocas semanas después del fallecimiento del último presidente de la era del apartheid de Sudáfrica, F.W. de Klerk.

Por su parte, el Vaticano expuso mediante un comunicado que el papa Francisco estaba entristecido y ofreció su más sentido pésame a su familia y seres queridos.

“Consciente de su servicio al evangelio a través de la promoción de la igualdad racial y la reconciliación en su Sudáfrica natal, su santidad encomienda su alma a la misericordia amorosa del Dios todopoderoso”, se lee en el escrito.

Durante los últimos años, Tutu había sido hospitalizado en varias ocasiones para tratar infecciones derivadas del cáncer de próstata que padeció durante los años 90’s.

La doctora Ramphela Mamphele, presidenta interina de la fundación del arzobispo, confirmó que murió “en paz” aunque no dio mayores detalles de la causa de muerte.

El presidente de México, Manuel López Obrador también se pronunció ante la lamentable muerte de Tutu.

“Hoy murió a los 90 años en Sudáfrica Desmond Tutu, compañero de lucha de Nelson Mandela contra el racismo. Una de sus frases es lapidaria pero contundente y cierta: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”, publicó AMLO.

“Hoy tenemos el corazón roto por la muerte de un verdadero sirviente de Dios y la gente, el arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica. Enviamos nuestras más profundas condolencias a la gente en Sudáfrica que están pasando por esta gran pérdida”, dijo el el presidente de Estados Unidos Joe Biden.

