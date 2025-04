El mundo está de luto: Miles de personas despidieron al papa Francisco 

El cuerpo del papa Francisco, el pontífice de la misericordia, fue enterrado este sábado en la iglesia Santa María de la Mayor, luego que miles de personas le dieran el último adiós.

La procesión papal salió de la Basílica de San Pedro, donde los restos mortales fueron velados por tres días para que los feligreses se despidieran del primer papa latinoamericano.

Se estima que más de 250 mil personas asistieron al funeral, incluidos líderes mundiales que viajaron a Italia para participar en el entierro del pontífice.

Antes de ser enterrado en la Iglesia Santa María la Mayor, su cuerpo llegó a varios lugares, como el Foro Romano y el Coliseo.

Durante los actos fúnebres, Roma parecía paralizada. La mayoría de las calles estaban cerradas.

El papa Francisco fue claro antes de morir al elegir la Basílica de Santa María la Mayor, por su conexión espiritual con la iglesia, donde rezaba encomendando a la Virgen María su vida. “Por esta razón, pido que mis restos mortales descansen, a la espera del día de la Resurrección, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor”.

Al entierro papal asistieron líderes políticos mundiales, entre los que resalta el presidente estadounidense Donald Trump y su esposa, Melania Trump; el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, los reyes de España, entre otros.

La homilía en el funeral del papa Francisco hizo eco de las críticas del al presidente Trump sobre la construcción de muros. "Construir puentes y no muros", exhortó el cardenal Giovanni Battista Re.

“Quien solo piensa en construir muros, dondequiera que estén, y no en construir puentes, no es cristiano. Esto no es el evangelio”, declaró Francisco hace unos años.