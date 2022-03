¡El MMORPG de fantasía gratuito Mabinogi celebra su 14.º aniversario el 27 de marzo!

La celebración incluye eventos especiales, misiones y recompensas

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Hoy, el destacado editor de videojuegos Nexon ha anunciado que Mabinogi, su mítico juego de rol masivo multijugador en línea (MMORPG) de fantasía y gratuito, celebrará su 14.º aniversario el 27 de marzo. Los jugadores podrán participar en bonos y actividades para conmemorar el aniversario del juego, hasta el 14 de abril. Como parte de las continuas mejoras en la calidad de vida, Mabinogi también fusionará los servidores el 14 de abril para que jugadores de todo el mundo puedan seguir embarcándose juntos en aventuras místicas.





La celebración del 14.º aniversario incluirá una gran cantidad de actualizaciones, desde la reducción del coste de reparación del equipo a un 20 % del precio original hasta el pulido de la mazmorra de Crom Bás mediante el aumento de la tasa de caída de objetos y la reducción de la longitud total de la mazmorra. Además, la celebración trae consigo una amplia variedad de premios, nuevas misiones y búsquedas, a partir del 17 de marzo, que incluye:

Bazar Nocturno del 14º aniversario – Reúnete con Dero, el Organizador de Eventos, cerca de la Puerta Principal de Festia, e inscribe a tu personaje principal para participar en esta búsqueda guía, recibir premios y jugar a minijuegos. Además, todos los personajes podrán recibir un diseño de cheque dedicado al 14.º aniversario cuando el banco Tir Chonaill emita un cheque.

– Reúnete con Dero, el Organizador de Eventos, cerca de la Puerta Principal de Festia, e inscribe a tu personaje principal para participar en esta búsqueda guía, recibir premios y jugar a minijuegos. Además, todos los personajes podrán recibir un diseño de cheque dedicado al 14.º aniversario cuando el banco Tir Chonaill emita un cheque. Misiones del 14.º aniversario Experiencia del bazar -Esta búsqueda de logros recompensa a los jugadores con un patrón de costura especial de Túnica Hebona como recuerdo del festival, con la oportunidad de ganar un paquete de equipo de lujo conmemorativo del festival, 20 000 puntos de experiencia (EXP) y 25 tickets de premios instantáneos tras completar todos los objetivos. Misiones diarias: encontrar el cumplimiento fructífero – Cada día traerá una tarea diferente para que los jugadores compitan explorando el Bazar Nocturno para obtener recompensas. Los jugadores podrán recibir algodón de azúcar del Mercader de Postres, jugar a varios minijuegos y embarcarse en grandes aventuras al entrar en la Cueva de las Pruebas.

Hotdays del 14º aniversario – Los jugadores podrán recibir una Caja de Regalos especial del 14.º aniversario cada semana y recibirán 10 pegatinas del Bazar Nocturno cada fin de semana, los sábados y los domingos, si se conectan durante el evento.

– Los jugadores podrán recibir una Caja de Regalos especial del 14.º aniversario cada semana y recibirán 10 pegatinas del Bazar Nocturno cada fin de semana, los sábados y los domingos, si se conectan durante el evento. Evento de premio instantáneo de Festia – Prueba tu suerte en la máquina de cápsulas, situada junto a Fez en Festia, para abrir la ventana de premio instantáneo con 20 000 de oro o un ticket de premio instantáneo, que se puede conseguir participando en ciertos eventos del 14.º aniversario.

Tras las actividades de celebración del 14.º aniversario, los jugadores deben esperar que los servidores de Mabinogi se integren por completo el 14 de abril. En esa fecha se lanzará un nuevo servidor, Erinn. ¡Es un momento emocionante para unirse al mundo de Mabinogi!

Para más información sobre el 14.º aniversario de Mabinogi y la fusión de servidores, visita el sitio web oficial y sigue a @mabinogi en Facebook para conocer las últimas novedades.

Lanzado en 2008, Mabinogi es un mundo MMORPG inmersivo y gratuito donde te esperan aventuras místicas. Crea héroes inspirados en el anime con miles de opciones de personalización, como peinados, rasgos faciales y atuendos. Elije entre decenas de talentos que van desde pistoleros y arqueros profesionales hasta músicos, sastres y cocineros. Los jugadores pueden disfrutar del juego bajo sus propias condiciones, emprendiendo el peligroso camino de un aventurero o construyendo un negocio próspero usando habilidades comerciales únicas.

