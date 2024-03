El Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania y Palantir se asocian para crear condiciones seguras para la educación presencial en las escuelas

La nueva tecnología desarrollada por Palantir apoyará una iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania para proporcionar a 300.000 alumnos más un acceso seguro a las escuelas





LONDRES–(BUSINESS WIRE)–El Ministerio de Educación y Ciencia, junto con Palantir (NYSE:PLTR), proveedor líder de sistemas de IA, han firmado un acuerdo. El objetivo principal es facilitar transformaciones cualitativas en el ámbito de la educación y garantizar que el máximo número de niños tenga acceso a un aprendizaje presencial seguro.

El acuerdo, que inicialmente tendrá una duración de 12 meses, apoyará la iniciativa oficial del Gobierno «Escuela fuera de línea», cuyo objetivo es proporcionar a 300.000 alumnos ucranianos más un acceso seguro a las escuelas. Las nuevas herramientas de software permitirán:

Que la financiación asignada a los refugios antiaéreos escolares se destine allí donde aporte mayores beneficios a los niños y jóvenes en edad escolar.

Que cada escuela reciba una calificación de riesgo según una metodología recientemente adoptada por ley como decreto del Consejo de Ministros, para ayudar a identificar medidas específicas que mejoren la seguridad de las escuelas. En la calificación se tendrán en cuenta factores como los bombardeos históricos en la zona, la presencia de un refugio antiaéreo, la seguridad del acceso y los sistemas de defensa antimisiles.

La iniciativa «100% fuera de línea» es una respuesta al gran aumento del número de niños y jóvenes ucranianos que reciben educación en línea desde la invasión ilegal a gran escala por parte de Rusia. Las investigaciones estiman que más del 40% de los niños de Ucrania recurren al aprendizaje en línea o híbrido debido a la guerra, lo que ha provocado pérdidas educativas. Según la encuesta internacional sobre la calidad de la educación PISA-2022, los alumnos ucranianos se encuentran entre 1,5 y 2,5 años por detrás del nivel requerido.

Estas nuevas herramientas forman parte de un conjunto más amplio de soporte informático que también permitirá:

Análisis de los datos educativos y financieros, así como del modelo actual del sistema educativo, para transformar las instituciones educativas de la era soviética en espacios modernos e innovadores basándose en estos datos.

Evaluación de la situación de seguridad en las comunidades para crear todas las condiciones necesarias para el aprendizaje presencial de los niños.

Análisis de los logros académicos de los niños, su correlación con la situación de seguridad y otros factores para tomar nuevas decisiones de gestión relativas a la transformación del sistema educativo ucraniano en su conjunto y de las instituciones educativas individuales.

Suministro de tecnologías innovadoras, incluida la inteligencia artificial, así como herramientas y modelos analíticos para la toma de decisiones de gestión eficaces por parte de las instituciones educativas, las comunidades, los órganos de autogobierno local y directamente por el Gobierno.

Modelado de una red de apoyo a los niños ucranianos que permanecen forzosamente en el extranjero mediante la integración de un componente de estudios ucranianos en instituciones educativas seleccionadas que presten servicios educativos de calidad en formato de enseñanza a distancia.

Dmytro Zavgorodnii, viceministro de Educación y Ciencia de Ucrania para el desarrollo digital, las transformaciones digitales y la digitalización, ha declarado: «Las tecnologías de Palantir nos proporcionarán herramientas innovadoras para crear políticas basadas en un enfoque orientado a los datos, que nos ayudará a tomar decisiones de gestión eficaces en el ámbito de las políticas educativas. El Ministerio de Educación y Ciencia ha colaborado diligentemente con Palantir, aprovechando sus tecnologías de vanguardia para idear un enfoque innovador y formular una metodología integral para evaluar los niveles de riesgo relacionados con la guerra en las distintas regiones del sistema educativo, con el fin de restablecer el acceso a una educación fuera de línea y segura en las escuelas».

Louis Mosley, vicepresidente ejecutivo para el Reino Unido y Europa de Palantir, ha explicado: «El acuerdo de hoy refuerza el firme apoyo de Palantir a Ucrania, basándose en el uso de nuestro software para apoyar el esfuerzo militar, el reasentamiento de las personas obligadas a huir al extranjero, la investigación de los crímenes de guerra y los esfuerzos críticos de desminado. Ayudará a reducir el número de jóvenes a los que se niega el derecho humano básico a la educación presencial debido a la agresión rusa, además de contribuir a configurar la política educativa del país a largo plazo».

