"El Mencho", poderoso narcotraficante, fue localizado por EEUU y México por medio de su novia

Una mujer identificada como presunta novia de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se convirtió en una pieza clave para la caída y asesinato de uno de los narcotraficantes más poderosos.

Uno de los militares que participó en la operación detalló que el pasado 20 de febrero "se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de 'El Mencho', que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco", donde la mujer se reunió con el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación y se retiró al día siguiente mientras el capo permaneció en el sitio junto con su círculo de seguridad.

El papel de la presunta novia en la investigación

La supuesta pareja sentimental del narcotraficante fue identificada como Guadalupe Moreno Carrillo. De ella no se sabe mucho. De acuerdo con la prensa local, tendría alrededor de 50 años. En la foto de los documentos filtrados, se ve a una mujer de tez clara y cabello oscuro.

Fuentes oficiales señalan que la mujer habría mantenido una estrecha relación sentimental con "El Mencho". Por ello, la posiciona como potencial portadora de información privilegiada sobre sus movimientos, contactos y escondites en Jalisco y otros estados.

La muerte de "El Mencho" ocurre en el marco de operativos conjuntos entre fuerzas federales y estatales. Además, estas fuerzas han intensificado esfuerzos contra el CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos de México.

Esta estrategia de enfocar investigaciones en círculos cercanos ya ha dado resultados en casos previos contra otros líderes criminales.