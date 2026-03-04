"El Mencho” es sepultado en ataúd dorado bajo fuerte operativo en Jalisco

El narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue sepultado este lunes en un ataúd dorado. Se sabe que Nemesio era uno de los criminales más buscados tanto en México como en EEUU.

El fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió a finales de febrero tras resultar herido en un enfrentamiento entre sus escoltas y fuerzas especiales mexicanas que intentaban capturarlo. Además, Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su detención.

Tras confirmarse su fallecimiento, el CJNG desató una ola de violencia en al menos 20 estados del país, con quema de vehículos y bloqueos carreteros. Durante esos disturbios murieron alrededor de 70 personas. Además, Nemesio fue el principal motivo del despliegue de fuerzas.

Para el funeral, las autoridades desplegaron un amplio operativo de la Guardia Nacional con el objetivo de prevenir nuevos actos violentos. En la funeraria se observaron numerosas ofrendas florales.

Según reportes de la agencia AFP, fueron necesarios cinco camiones para trasladar todos los arreglos florales al cementerio, la mayoría enviados de manera anónima. Por último, es importante recalcar que Nemesio estuvo en el centro de muchos titulares internacionales.