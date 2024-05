El mayor estudio internacional de este tipo revela que la afición femenina a los deportes está pasando de ser «algo pasajero» a convertirse en la tendencia dominante

Según SurveyMonkey y Parity, la brecha entre los aficionados se está cerrando en todo el mundo, pero las mujeres deportistas aún tienen un largo camino por recorrer hacia la igualdad

Las principales conclusiones del estudio, titulado «From Moment to Mainstream: What Consumers in 7 Countries Really Think About Women’s Sports» incluyen:

El deporte femenino gana adeptos y cada vez son más los hombres que lo ven con frecuencia

Entre un cuarto y un tercio de los aficionados al deporte femenino ven más deportes femeninos este año en comparación con el año pasado. En el Reino Unido (36 %), Australia (34 %) y España (32 %), una de cada tres mujeres aficionadas al deporte ve más deportes femeninos este año, porcentaje superior al de Estados Unidos (27 %), Canadá (29 %), Alemania (23 %) y Francia (24 %).

El 23 % de los hombres ven deportes femeninos diaria o semanalmente, frente al 15 % de las mujeres, lo que acaba con la suposición de que los aficionados a los deportes femeninos son principalmente mujeres. Además, el 30 % de los hombres de todo el mundo ven más deportes femeninos en 2024 que en 2023.

Las mujeres deportistas tienen mucha más influencia que otros tipos de personalidades influyentes

La gran mayoría de los encuestados (88 %) está de acuerdo en que las deportistas profesionales son modelos de conducta «algo» o «muy» influyentes para las jóvenes.

Los encuestados que ven deportes femeninos a diario o semanalmente son 3,5 veces más propensos a comprar un producto promocionado por una mujer deportista que por otro tipo de personalidad influyente. Los encuestados en general son más del doble de propensos a comprar un producto promocionado por una mujer deportista que por otra personalidad influyente.

La mayoría general está de acuerdo en que se descuida a las mujeres deportistas y desea que las marcas inviertan más en ellas.

La igualdad en el deporte femenino tiene aún mucho camino por recorrer. Un 50 % o más en cada país cree que las marcas no invierten lo suficiente en el deporte femenino en comparación con el masculino: 50 % en Estados Unidos, 50 % en el Reino Unido, 51 % en Australia, 56 % en Canadá, 53 % en Alemania, 59 % en España y 66 % en Francia.

Instagram es la principal plataforma para seguir a deportistas en todos los países, seguida de Facebook y YouTube. Los australianos (42 %) son los más propensos a seguir cuentas de deportistas femeninas en las redes sociales, seguidos de los estadounidenses (38 %), británicos (36 %), canadienses (39 %), alemanes (30 %), españoles (34 %) y franceses (26 %).

El fútbol y el tenis femeninos son los más populares en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde domina el baloncesto

El fútbol y el tenis son los deportes femeninos más vistos a escala internacional en todos los países encuestados.

EE.UU. (56 %) es la excepción, donde el baloncesto es con diferencia el evento deportivo más visto, frente al 25 % o menos de audiencia en todos los demás países. Este dato llega tras un año monumental para el baloncesto femenino de la NCAA y el comienzo de la temporada de la WNBA.

A pesar del creciente interés por el deporte femenino, la accesibilidad sigue siendo un obstáculo, especialmente para las mujeres.

El tiempo es la principal barrera que impide a los aficionados ver deportes femeninos: 43 % en Alemania, 41 % en el Reino Unido, 40 % en España, 40 % en Estados Unidos, 39 % en Australia, 39 % en Canadá y 35 % en Francia.

En general, las mujeres son más propensas que los hombres a decir que no tienen tiempo suficiente para ver deportes femeninos (42 % frente a 39 %).

Más del doble de jóvenes de 18 a 34 años que de mayores de 65 señalan que es «demasiado caro» (7 %/3 %) como obstáculo para verlo, lo que muestra un aumento del interés entre generaciones, pero una falta de accesibilidad. Las mujeres y los encuestados de género no conforme también son ligeramente más propensos que los hombres a decir que el coste de ver deportes femeninos es un obstáculo.

París 2024 marcará un hito clave en materia de igualdad de género, y la mayoría de la gente no lo sabe

La mayoría de los adultos tiene previsto ver los Juegos Olímpicos o Paralímpicos este verano, pero menos de una quinta parte sabe que serán los primeros Juegos de la historia en los que habrá el mismo número de hombres que de mujeres, excepto en Francia (25 %), donde se celebrarán. De menor a mayor conocimiento: 14 % en Alemania, 15 % en Estados Unidos, 16 % en España, 17 % en Canadá, 18 % en el Reino Unido y 20 % en Australia.

A pesar de esta falta de concienciación, una gran mayoría piensa que es muy o bastante importante que los Juegos Olímpicos cuenten con una representación igualitaria: el 87 % en el Reino Unido, el 85 % en Estados Unidos, el 85 % en Canadá, el 84 % en Australia, el 83 % en España, el 81 % en Francia y el 74 % en Alemania.

«El deporte femenino está experimentando una oleada de atención en este momento, pero todavía hay una gran cantidad de interrogantes urgentes sobre la generalización del público de los deportes femeninos en 2024», dice Leela Srinivasan, consejera delegada de Parity. «En colaboración con SurveyMonkey, nos hemos embarcado en una innovadora encuesta internacional para reafirmar lo que aquellos de nosotros comprometidos con la igualdad de condiciones hemos estado presenciando durante algún tiempo: los deportes femeninos ya no son sólo ‘algo pasajero’, sino una poderosa fuerza dominante. La brecha entre los aficionados se está reduciendo, lo que indica un cambio radical en las actitudes hacia el deporte femenino. Aunque hay mucho que celebrar, nuestros hallazgos también arrojan luz sobre los retos pendientes a los que se enfrentan las mujeres deportistas en el camino hacia la verdadera paridad».

«Al asociarnos con Parity en uno de los mayores proyectos de investigación sobre el deporte femenino llevados a cabo hasta la fecha, descubrimos factores clave del aumento de la popularidad de los deportes femeninos que todos estamos presenciando en los principales medios de comunicación y en nuestros televisores», dijo Lara Belonogoff, directora sénior de Administración de marca e investigación de SurveyMonkey. «Los datos que hemos recopilado pueden ayudar a las personas y a las empresas a tomar decisiones con rapidez y seguridad para ayudar a cerrar aún más la brecha en la afición entre la creciente demanda del deporte femenino y la realidad actual de la inversión en él».

Para obtener más información, visite https://www.surveymonkey.com/parity/.

Metodología

Esta encuesta de SurveyMonkey se realizó del 28 de marzo al 10 de abril de 2024, a una muestra de nacionales de 5408 adultos mayores de 18 años de EE.UU., 1972 del Reino Unido, 1251 de Australia, 1743 de Canadá, 1290 de Alemania, 1193 de España y 1517 de Francia. Se seleccionó a los encuestados de entre los más de 2 millones de personas que realizan encuestas en nuestra plataforma cada día. La estimación del error modelado para esta encuesta es de más o menos 2,0 puntos porcentuales en EE.UU., 2,5 puntos porcentuales en el Reino Unido y Canadá, 3,0 puntos porcentuales en Alemania y Francia, y 3,5 puntos porcentuales en Australia y España. Los datos estadounidenses se ponderaron por edad, raza, sexo, educación y zona geográfica usando la Census Bureau’s American Community Survey para reflejar la composición demográfica de Estados Unidos. Los datos del Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, España y Francia se ponderaron por edad y sexo usando datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para reflejar la composición demográfica de esos países.

Acerca de SurveyMonkey

SurveyMonkey es un líder internacional en encuestas y formularios en línea que proporciona a las personas la información que necesitan para tomar decisiones con rapidez y seguridad. Nuestra plataforma de administración de opiniones, rápida e intuitiva, conecta a millones de usuarios de todo el mundo con información en tiempo real impulsada por IA que permite tomar decisiones significativas. Proporcionamos respuestas a más de 20 millones de preguntas cada día para que las personas y las organizaciones puedan atraer a nuevas audiencias, deleitar a los clientes, crear seguidores y ampliar su ventaja competitiva en el mercado. Nuestra visión es elevar el nivel de las experiencias humanas amplificando las voces individuales. Más información en surveymonkey.com.

Acerca de Parity

Fundada por minorías en 2020, Parity es una plataforma de marketing y patrocinio deportivo dedicada a cerrar la brecha de ingresos y oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte profesional. Mediante el desarrollo de colaboraciones exitosas entre marcas, mujeres deportistas profesionales y sus seguidores, Parity ha hecho que millones de dólares vayan a parar a los bolsillos de las mujeres deportistas, atrayendo a decenas de marcas al movimiento en el proceso. La plataforma conecta a marcas como Microsoft, Morgan Stanley, AdventHealth y Superfeet con más de 1000 mujeres atletas de más de 75 deportes, incluyendo a más de 250 olímpicas y paralímpicas. Para obtener más información sobre cómo aprovechar la creciente influencia y popularidad de las mujeres deportistas, visite https://paritynow.co o síganos en Instagram y LinkedIn.

