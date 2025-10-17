El máximo tribunal de la Unión Europea dictamina que las mascotas no se consideran pasajeros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió este jueves dos fallos relacionados con la aviación civil, tras consultas de tribunales en Austria y España, ambos en favor de las aerolíneas involucradas.

En el primer caso, un pasajero reclamaba 400 euros de compensación por un retraso de siete horas en un vuelo de Iasi (Rumania) a Viena (Austria), causado por el impacto de un rayo. El tribunal determinó que los rayos pueden considerarse “circunstancias extraordinarias”, lo que limita la responsabilidad de las aerolíneas. Según el TJUE, estos eventos exigen inspecciones de seguridad obligatorias que pueden afectar la puntualidad, pero son necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El tribunal también destacó que los rayos son incidentes frecuentes en la aviación moderna, aunque gracias al diseño actual de los aviones —que actúan como una “jaula de Faraday”— rara vez representan un peligro real para los pasajeros.

El segundo caso se originó en España, donde una pasajera exigía una compensación adicional por la pérdida de su perro durante un vuelo. La aerolínea reconoció su responsabilidad, pero alegó que el monto debía limitarse al establecido para equipaje perdido.

El TJUE confirmó esta postura, señalando que, según el Convenio de Montreal, los animales que viajan con los pasajeros se consideran parte del “equipaje” y no “pasajeros”. Por tanto, la compensación debe regirse por las mismas normas que aplican al equipaje extraviado, salvo que el dueño haya hecho una declaración especial de valor antes del vuelo, lo cual no ocurrió en este caso.

El tribunal aclaró además que las normas de bienestar animal de la Unión Europea no impiden considerar a las mascotas como equipaje dentro del contexto jurídico de la aviación, siempre que se respeten plenamente las condiciones de su transporte.