El magnate neoyorkino Robert Durst es condenado a cadena perpetua por matar a su mejor amiga

El juez de Los Ángeles, Mark Windham impuso la condena del magnate, Robert Durst, un mes después de que un jurado popular declarara al empresario de 78 años culpable por asesinar a su mejor amiga, Susan Berman.

Berman fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza en su domicilio de Beverly Hills en el año 2000.

Durst fue culpado por “homicidio premeditado” por evitar que Berman le contara a la policía el paradero de su primera esposa, Kathleen McCormack Durst, desaparecida en 1982.

El liempresario inmobiliario de 78 años, fue arrestado en 2015 luego de protagonizar una serie documental de crimen en la cadena HBO llamado The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (“La maldición: la vida y muertes de Robert Durst”) en la que, en un aparente descuido, se le escuchó murmurar cómo reconocía los asesinatos.

Sin ser consciente de que el micrófono que llevaba puesto estaba conectado, el magnate fue grabado diciéndose a sí mismo que los había “matado a todos”, luego de que le interrogaran durante una entrevista para el documental.

Horas antes de emitirse el último episodio, las autoridades arrestaron a Durst en Nueva Orleans.

El clip del documental donde supuestamente reconocía los delitos fue utilizado como prueba durante el juicio.

Los investigadores han asegurado que Durst es un “psicópata narcisista”.

Cabe mencionar que, Susan Berman era una escritora de crimen y la mejor amiga de Durst. Ella actuó como su portavoz cuando el empresario se convirtió en sospechoso de la desaparición de su esposa.

Se cree que la primera esposa de Durst, Kathleen McCormack, murió, tras haber desaparecido en 1982.

Antes del veredicto de este viernes, la familia de McCormack publicó un comunicado en que pedía a fiscales del condado de Westchester, en Nueva York, que procesaran a Durst por su desaparición.