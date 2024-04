El luchador y boxeador de MMA Francis Ngannou anunció que su hijo de 15 meses ha fallecido

Francis Ngannou, renombrado luchador de MMA y boxeador, compartió a través de su cuenta de Instagram, la devastadora noticia de la muerte de su hijo Kobe, a tan solo 15 meses de edad.

“Demasiado pronto para irse, pero aun así se ha ido”, expresó Ngannou en su publicación. “Mi pequeñito, mi compañero, mi amigo Kobe estaba lleno de vida y alegría. Ahora está sin vida. Grité su nombre una y otra vez, pero no responde”.

Ngannou no reveló la causa de la muerte de su hijo, pero confesó el profundo dolor de un padre enfrentando una pérdida tan significativa: “Yo era mi mejor versión junto a él, y ahora no tengo ni idea de quién soy. La vida es tan injusta”, publicó Ngannou.

En otro mensaje en la plataforma X, Ngannou escribió: “¿Cuál es el sentido de la vida si aquello por lo que tanto luchamos con uñas y dientes termina siendo lo que más nos golpea?”

What's the purpose of life if what we're fighting tooth and nail to get away from is what finally hit us the hardest!?

Why is life so unfair and merciless?

Why does life always take what we don't have? I'm fucking tired

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 29, 2024