El look de Maduro se vuelve viral tras su captura

La captura y posterior extracción de Nicolás Maduro marcó un hito en la política internacional y, de manera inesperada, desató un fenómeno en redes sociales. En pocas horas, plataformas digitales se inundaron de imágenes creadas con inteligencia artificial que recreaban el momento de su detención. Más tarde, la difusión de la primera fotografía real del mandatario bajo custodia se viralizó a gran velocidad y generó una ola de reacciones y comentarios.

Sin embargo, un detalle terminó acaparando la atención del público: la vestimenta que llevaba puesta. Maduro apareció usando un conjunto deportivo de la marca estadounidense Nike, lo que provocó una reacción inmediata en el mercado digital.

Se trata de un conjunto de dos piezas de la línea Nike Tech Fleece, con un valor aproximado de 120 dólares, que registró un aumento repentino en la demanda y se agotó rápidamente en varias tallas, especialmente las más grandes.

Mientras el atuendo se convertía en tendencia y los memes dominaban las redes sociales, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se preparan para enfrentar un momento decisivo. Ambos comparecerán este lunes ante la justicia de Estados Unidos, donde deberán responder por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.