El litio podría combatir al Alzheimer, dicen científicos de Harvard 

Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard ha publicado nuevos hallazgos sobre cómo el litio podría combatir el Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes y temidas a nivel mundial.

Utilizado tradicionalmente en el tratamiento de trastornos bipolares, el litio ahora emerge como una posible herramienta en la lucha contra el deterioro cognitivo.

El estudio reciente sugiere que el uso de litio en dosis bajas podría tener efectos positivos en la prevención y tratamiento temprano del Alzheimer.

Los resultados arrojan optimismo ante la posibilidad de frenar la progresión de esta enfermedad devastadora, que afecta a millones de familias en América Latina y el mundo.

¿Puede el litio detener el progreso del Alzheimer?

A diferencia de tratamientos convencionales, los científicos de Harvard reportan que el litio actuaría sobre proteínas cerebrales asociadas a la enfermedad.

En pruebas controladas, el litio logró reducir la inflamación y la acumulación de placas amiloides, factores clave en el desarrollo del Alzheimer.

Sin embargo, los expertos advierten que aún es necesario realizar más investigaciones para comprender los posibles efectos secundarios y determinar las dosis adecuadas.