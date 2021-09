El Líder Tecnológico en Experiencia del Cliente, Alvaria, Inc., Anuncia la Completa Integración de las Recientes Adquisiciones de Aspect y Noble Systems

Todos los detalles, incluida la hoja de ruta del producto y las direcciones, se revelarán en el evento Alvaria Customer Experience (ACE), del 14 al 16 de septiembre de 2021

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Alvaria, Inc. se complace en anunciar la finalización de la integración de Aspect y Noble Systems, que crea una importante fuerza unificada para la innovación y el crecimiento en la industria de la gestión, de la experiencia del cliente y del compromiso de la fuerza de trabajo.

Desde la combinación anunciada en mayo de 2021, la empresa ha realizado una transición fluida, sin interrupciones, hacia un conjunto de soluciones totalmente integradas y de primera calidad. El sitio web de Alvaria se ha actualizado y ofrece una guía interactiva de arquitectura de productos que proporciona opciones, claridad y una manera fácil de ver cómo los productos de Alvaria funcionan juntos en el modelo de despliegue que mejor funciona para nuestros clientes.

Mañana, 14 de septiembre, el evento ACE, Come Together, comienza con un discurso de apertura del presidente y director ejecutivo Patrick Dennis. Alvaria ha planificado un programa completo que incluye la profundización en nuevos productos, las opiniones de los expertos del sector, así como los consejos y los trucos sobre los productos y una ponencia especial, Creating Loyalty in a Connected World (Crear lealtad en un mundo conectado), a cargo de Alex Hunter, experto en fidelización y marcas, y antiguo director global de Digital en el Grupo Virgin.

También se lanza en ACE The Alvaria User Group (El grupo de usuarios de Alvaria), organización gratuita dedicada a mejorar la experiencia del usuario a través del intercambio de información entre los miembros, dirigida por un grupo combinado de antiguos clientes de Aspect y de Noble Systems.

ACE 2021 Come Together es un evento totalmente virtual diseñado por y para los clientes de Alvaria. Todavía hay tiempo para que los participantes interesados se inscriban AQUÍ.

Patrick Dennis, presidente y consejero delegado de Alvaria, afirmó: “Con la exitosa formación de Alvaria, tenemos una empresa con un perfil financiero increíble y un marcado enfoque en nuestros clientes. Además de todo un nuevo conjunto de productos, seguiremos dando soporte a las aplicaciones en las que nuestros clientes han confiado durante años, incluidas nuestras soluciones de salida de datos líderes en el sector. Mantenemos nuestro compromiso inquebrantable de ofrecer las mejores capacidades de software empresarial, en las instalaciones, en la nube o de forma híbrida. Estamos convencidos de que la remodelación de la experiencia del cliente requiere que las empresas dominen el contacto saliente”.

Para obtener más información, visite www.alvaria.com.

Alvaria es el líder mundial en soluciones de experiencia del cliente (customer experience, CX) y de gestión del compromiso del personal (workforce engagement management, WEM) a escala empresarial. El nombre de la empresa viene de la palabra latina "hives", que significa la forma perfecta de la naturaleza por millones de años, y ofrece soluciones escalables, resilientes y seguras con eficiencia, velocidad y exactitud milimétrica.

