El libro de Esri abre nuevos horizontes con relatos de las personas que usan los sistemas de información geográfica para transformar vidas

The Geography of Hope (La geografía de la esperanza) explora a los optimistas que cartografían el mundo en busca de un futuro mejor, desde la lucha contra las enfermedades en la primera línea hasta la modernización de la inteligencia nacional

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, líder mundial en inteligencia de localización, ha anunciado hoy la publicación de The Geography of Hope: Real-Life Stories of Optimists Mapping a Better World, editado por David Yarnold, ganador del Premio Pulitzer y exdirector general de la National Audubon Society. Este libro saldrá a la venta el próximo mes.





The Geography of Hope les presenta a los lectores una serie personas extraordinarias que están transformando el mundo gracias a la tecnología de los sistemas de información geográfica (SIG). Se trata de nueve historias actuales, entre las que se destaca un dúo de padre e hija que luchan por elecciones justas, personas que defienden la democracia en Europa del Este y otras que desactivan explosivos mortales en todo el mundo tras diversos conflictos bélicos. El libro también aborda la necesidad de que haya una actuación policial más transparente, propone formas de mejorar la educación primaria y secundaria, y examina los cambios radicales en la inteligencia nacional impulsados por la inteligencia artificial. Esta obra humaniza los SIG y la cartografía, situándolos en un contexto real.

El escritor y fotógrafo David Yarnold ha viajado por todo el mundo en busca de nuevas historias que contar, como la manera en que los SIG están contribuyendo a establecer una conservación que sea tanto por como para los africanos, con el fin de afrontar los desafíos del cambio climático y las amenazas a la vida silvestre. Además, describe cómo reconocidas empresas a nivel global están aumentando su rentabilidad gracias al uso de los SIG.

Yarnold muestra los SIG que se utilizan en todo el mundo de una manera accesible, a través de nueve historias que hacen eco en el lector sobre la familia, el liderazgo y la colaboración. Además, el libro The Geography of Hope tiene un diseño muy estético, con fotografías e ilustraciones hermosas a todo color.

David Yarnold dirigió un cambio de rumbo impulsado por los SIG en la National Audubon Society, ayudó al Environmental Defense Fund a enseñarle a China sobre el comercio de carbono y fue editor ejecutivo del San Jose Mercury News.

The Geography of Hope saldrá a la venta el 1 de octubre en edición de bolsillo (ISBN: 9781589487413, por u$s 39,99) y como libro electrónico (ISBN: 9781589487420, por u$s 39,99). Este libro podrá adquirirse en la mayoría de los canales web minoristas a nivel mundial. Los minoristas interesados pueden ponerse en contacto con Ingram Publisher Services, distribuidor de los libros de Esri Press.

