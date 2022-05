El lanzamiento de Guidewire Elysian acelera la velocidad de comercialización de las aseguradoras con Integration Gateway, Guidewire GO y la solución integrada de seguros de viaje

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–Guidewire (NYSE: GWRE) anunció hoy a Elysian, el último de una serie de lanzamientos de nube que definen el mercado. Las innovaciones de Elysian equipan a las aseguradoras al conectar rápidamente aplicaciones de terceros, incluidas soluciones de tecnología de seguros (insurtech), con Integration Gateway, lanzar líneas de negocios rápidamente con Guidewire GO y el diseñador de productos avanzado (Advanced Product Designer, APD) y expandir la distribución con una nueva solución integrada de seguros de viaje (Embedded Insurance Solution for travel). Ingrese en: Elysian, el evento de lanzamiento de la versión Guidewire Elysian, se transmitirá en vivo el 19 de mayo a las 8:00 a. m., hora del pacífico. También estará disponible a pedido. Para obtener detalles sobre las novedades de Elysian, visite guidewire.com/Elysian.





Conecte aplicaciones fácilmente con Integration Gateway

Elysian reduce la complejidad de la integración y aumenta la eficiencia del desarrollador con Integration Gateway, un microservicio en la nube que externaliza la lógica de integración y organiza llamadas hacia y desde InsuranceSuite y aplicaciones de terceros, lo que facilita la integración con más de 170 aplicaciones de socios en el Guidewire Marketplace.

“El costo y tiempo necesarios para integrar sistemas centrales con aplicaciones de terceros afectan significativamente la velocidad de comercialización. Integration Gateway establece un nuevo estándar para la apertura y reinventa lo fácil que es para los desarrolladores integrarse a Guidewire”, dijo Diego Devalle, director de Desarrollo de Productos de Guidewire.

Lance productos rápidamente con Guidewire GO y APD

Elysian acelera la velocidad de comercialización con contenido ampliado específico de cada país en todas las líneas de negocio ahora disponible en Guidewire GO, una biblioteca de definiciones de productos preempaquetados para impulsar el proceso de diseño de productos. El contenido de Guidewire GO está disponible para su descarga desde Guidewire Marketplace.

Asegure el riesgo de manera flexible con el nuevo contenido de líneas comerciales y la integración de mensajes para el mercado de Londres.

Procese las reclamaciones de manera eficiente en el mercado automovilístico francés con soporte completo de IRSA, IRCA y lesiones corporales, incluida la asignación de reclamaciones, la mensajería asincrónica en tiempo real y el procesamiento de pagos.

Destáquese en el mercado australiano de automóviles personales con soporte completo de direcciones regionales, moneda, estructuras de productos, modelos de datos y normas, y datos regulatorios y recaudación de impuestos.

Lance productos rápidamente con más de 1000 actualizaciones ISO SBT. Reduzca la configuración del producto y el esfuerzo de mantenimiento con los nuevos productos AAIS Commercial Inland Marine (Marina costera comercial AAIS) para aseguradoras en América del Norte.

Implemente seguros agrícolas en el mercado estadounidense hasta el doble de rápido con un nuevo producto GO para InsuranceNow.

Elysian presenta mejoras en APD, un servicio en la nube de configuración visual para la definición de modelos de productos que admite todo el ciclo de vida del seguro, lo que simplifica la configuración y acelera los lanzamientos de productos. Elysian agrega una nueva funcionalidad que permite a las aseguradoras con líneas de negocios (line of business, LOB) de PolicyCenter existentes generar automáticamente la creación de interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) listas para la nube y vistas de integración que agilizan la transición a Guidewire Cloud.

“Elysian demuestra nuestra inversión continua en contenido de la industria de alto valor, ampliando nuestra biblioteca de productos de seguros con nuevas líneas de productos Guidewire GO listos para usar y contenido comercial, personal y específico del país para ayudar a las aseguradoras a llegar al mercado más rápido”, manifestó Eugene Lee, vicepresidente sénior y gerente general de Guidewire.

Ampliar la distribución con el seguro de viaje integrado

Según un informe de InsTech London, se espera que el mercado de seguros integrados crezca a 722 mil millones de USD en primas brutas emitidas (gross written premium, GWP) dentro de ocho años, seis veces su tamaño actual. Y Lightyear Capital ha informado que se espera que el valor de mercado de los seguros integrados en EE. UU. aumente de 5 mil millones de USD en 2020 a 70,7 mil millones de USD en 2025.

Elysian presenta soluciones específicas del mercado que están preconfiguradas para abordar los requisitos clave de la línea de negocios para que las aseguradoras puedan lanzar un seguro integrado para viajes en 12 semanas y brindar una solución integral desde la cotización hasta la reclamación. La solución integrada de seguros de viaje combina los datos y la funcionalidad de la plataforma en la nube Guidewire (Guidewire Cloud Platform, GWCP) con capacidades integradas de su ecosistema de socios para brindar soporte durante todo el ciclo de vida del seguro de viaje.

“Los clientes de Guidewire confían en nosotros para responder rápidamente a las cambiantes demandas del mercado”, afirmó Devalle. “Con la introducción de nuestra primera solución integrada de seguros, las aseguradoras pueden activar rápidamente otro canal de distribución en GWCP”.

Para obtener más información sobre Guidewire, la plataforma en la nube Guidewire o el lanzamiento de Elysian, visite guidewire.com. Y lea más sobre la solución integrada de seguros de viaje de Guidewire aquí.

Acerca de Guidewire

Guidewire es la plataforma de P&C en la que confían las aseguradoras para participar, innovar y crecer de manera eficaz. Combinamos digital, base, análisis e IA para ofrecer nuestra plataforma como un servicio en la nube. Más de 450 aseguradoras, desde nuevas compañías hasta las más grandes y complejas del mundo, funcionan con Guidewire.

Como socio de nuestros clientes, evolucionamos continuamente para posibilitar su éxito. Estamos orgullosos de nuestro incomparable historial de implementación, con más de 1000 proyectos exitosos, respaldados por el equipo de I + D y el ecosistema de socios más grande de la industria. Nuestro mercado ofrece cientos de aplicaciones que aceleran la integración, localización e innovación.

Para obtener más información, visite www.guidewire.com y síganos en Twitter: @Guidewire_PandC.

NOTA: Todos los productos mencionados en este anuncio son productos de Guidewire.No todos los productos están disponibles en todas las geografías o para clientes autogestionados. Todos los servicios o funciones no publicados a los que se hace referencia en este u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas no están disponibles actualmente y es posible que no se entreguen a tiempo o en absoluto. Los clientes que compren aplicaciones Guidewire deben tomar sus decisiones de compra basándose en las funciones que están disponibles actualmente.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones sobre la disponibilidad futura del comunicado de Elysian, la disponibilidad general de funciones, programas, servicios y herramientas relacionados con Elysian mencionados en este comunicado, como Integration Gateway, Guidewire GO y la solución integrada de seguros de viaje. Estas declaraciones a futuro se realizan a partir de la fecha en que fueron emitidas por primera vez y tomaron como base las expectativas, las estimaciones, los pronósticos y las proyecciones actuales, así como también las creencias y suposiciones de la gerencia. Las palabras tales como “esperar”, “anticipar”, “si”, “creer”, “objetivo”, “proyecto”, “metas”, “estimación”, “potencial”, “predecir”, “puede”, “será”, “podría”, “intención”, las variaciones de estos términos o el negativo de estos términos y expresiones similares tienen como objetivo identificar estas declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales incluyen factores o circunstancias que están fuera del control de Guidewire. Los resultados reales de Guidewire pueden ser diferentes, materialmente, en comparación con los que se declaran o suponen en las declaraciones a futuro debido a distintos factores, incluidos, entre otros, los riesgos detallados en los Formularios 10-K y 10-Q más recientes de Guidewire —que fueron presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa— así como otros documentos que puedan ser presentados por la Compañía de tanto en tanto ante la Comisión de Valores y Bolsa. En particular, los siguientes factores, entre otros, podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones a futuro: los resultados operativos trimestrales y anuales pueden fluctuar más de lo esperado; el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestros empleados y nuestro negocio y los negocios de nuestros clientes, socios integradores de sistemas (“SI”) y proveedores; las variaciones estacionales y de otro tipo relacionadas con los acuerdos con nuestros clientes y el reconocimiento de ingresos relacionados pueden causar fluctuaciones significativas en nuestros resultados de operaciones y flujos de efectivo; nuestra dependencia de las ventas y renovaciones de un número relativamente pequeño de grandes clientes para una parte sustancial de nuestros ingresos; nuestra capacidad para gestionar con éxito cualquier cambio en nuestro modelo comercial, incluida la transición de nuestros productos a las ofertas en la nube y los costos relacionados con las operaciones en la nube; nuestros productos o servicios basados ​​en la nube pueden sufrir violaciones de seguridad de datos; enfrentamos una intensa competencia en nuestro mercado; nuestros ingresos por servicios producen márgenes brutos más bajos que nuestros ingresos por licencias, suscripciones y soporte; el desarrollo de nuestros productos y los ciclos de ventas son prolongados y pueden verse afectados por factores fuera de nuestro control; cambios en la guía contable, como el reconocimiento de ingresos, que han y pueden hacer que experimentemos una mayor volatilidad en nuestros resultados trimestrales y anuales; las afirmaciones de terceros de que violamos sus derechos de propiedad intelectual podrían dañar sustancialmente nuestro negocio; el debilitamiento de las condiciones económicas mundiales puede afectar negativamente a la industria de seguros P&C, incluida la tasa de gasto en tecnología de la información; eventos políticos generales o desestabilizadores, incluidas guerras, conflictos o actos de terrorismo; nuestra capacidad para vender nuestros productos depende en gran medida de la calidad de nuestros servicios profesionales y socios de SI; el riesgo de perder empleados clave; los desafíos de las operaciones internacionales, incluidas las variaciones en los tipos de cambio; y otros riesgos e incertidumbres. El rendimiento anterior no necesariamente es un indicio de los resultados futuros. Las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa representan las opiniones de Guidewire a la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía anticipa que eventos y desarrollos posteriores harán que sus opiniones cambien. Guidewire no asume intención ni responsabilidad alguna de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto. No debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las opiniones de Guidewire a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado de prensa.

Para obtener más información sobre las marcas comerciales de Guidewire, visite https://www.guidewire.com/legal-notices.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Melissa Cobb, directora sénior de Relaciones Públicas



Guidewire Software



+1 650-464-1177



mcobb@guidewire.com