El Juego Mágico de Rompecabezas del Género Conecta 3 de Zynga para Dispositivos Móviles, Harry Potter: Puzzles & Spells, celebra su primer aniversario

Los jugadores están invitados a una semana de sorpresas y eventos especiales en honor al hito

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy que su juego mágico de rompecabezas de Match-3 para dispositivos móviles, Harry Potter: Puzzles & Spells, festejará su primer aniversario con una semana completa de celebraciones. A partir de hoy, los fanáticos de todo el mundo están invitados a sumarse a la celebración con una lista de siete días de regalos, eventos, sorteos y contenido nuevo en el juego para conmemorar la ocasión.

Desde su lanzamiento en septiembre de 2020, Harry Potter: Puzzles & Spells ha deleitado a los fanáticos con sus auténticos rompecabezas y juegos del mundo mágico. Con más de 2000 niveles de rompecabezas en la experiencia del jugador principal, el juego sigue invitando a los jugadores a deleitarse con la diversión y la emoción de Hogwarts con nuevos contenidos y eventos. Al destacar las experiencias de los jugadores en el juego en este primer aniversario, Zynga ha lanzado un nuevo tráiler con los aspectos más destacados del juego.

“ Estamos increíblemente orgullosos de las distinciones y la recepción que ha tenido Harry Potter: Puzzles & Spells, pero estamos aún más inspirados y honrados por los jugadores que se han sumado a nosotros en esta experiencia”, expresó Yaron Leyvand, vicepresidente ejecutivo de Juegos en Zynga. “ Nos complace celebrar este hito con los fans y esperamos abrir juntos el próximo capítulo del juego”.

Inspirado en el cumpleaños más memorable de Dudley Dursley, a partir de esta semana, un nuevo evento temático del “London Zoo” (Zoológico de Londres) en el juego invitará a los jugadores a recolectar “regalos” en su tablero de juego para ganar cofres de recompensa. Al darle un toque serpentino a este evento inspirado en un cumpleaños, los jugadores pueden disfrutar juegos de pares con cajas misteriosas en su tablero de juego para liberar la pitón que está en su interior. A partir del 23 de septiembre, los jugadores pueden sumarse a una preciada tradición de Hogwarts con el evento House Pride (Orgullo de la Casa) del juego, al completar acertijos para ganar puntos para su casa con resultados registrados en una clasificación mundial. Desde el 22 hasta el 24 de septiembre, los jugadores que inicien sesión en el juego recibirán un regalo de aniversario diario en el juego para celebrar aún más la ocasión.

Durante la semana del aniversario, se invitará a los visitantes de los canales de Harry Potter: Puzzles & Spells en Twitter, Facebook e Instagram a publicar su recuerdo favorito del juego con la etiqueta #PuzzlesAndSpellsAnniversary. Se elegirán tres jugadores al azar para que ganen un conjunto de premios de aniversario, repleto de monedas, artículos, paquetes potenciadores y mucho más.

En Harry Potter: Puzzles & Spells, los jugadores entran en una aventura de Match-3 repleta de hechizos, humor, color y personajes de la serie de Harry Potter. Con la banda sonora y las grabaciones de voz en off de las películas originales de Harry Potter, los fanáticos siguen un recuento móvil auténtico del viaje de Harry a través del Mundo de la Hechicería. Al ganar hechizos y potenciadores especiales a medida que avanzan, los jugadores resuelven rompecabezas de Match-3 poblados con ranas de chocolate que saltan, llaves aladas que revolotean, piezas de ajedrez de magos que luchan y otros obstáculos y objetos inesperados. En el espíritu de la camaradería y la competencia amistosa de Hogwarts, los jugadores pueden unirse o formar clubes con otros fanáticos para socializar, colaborar en estrategias de rompecabezas, compartir vidas y competir por premios en eventos exclusivos del Club.

Harry Potter: Puzzles & Spells se puede jugar en dispositivos iOS y Android en todo el mundo, así como en Amazon Kindle y Facebook. Para más información y para conectarse con otros fanáticos, síganos en Facebook, Instagram y Twitter, y visite el sitio web del juego en www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Acerca de Zynga

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. Con un alcance global masivo en más de 175 países y regiones, Zynga cuenta con una cartera diversa de franquicias de juegos populares que se han descargado más de cuatro mil millones de veces en dispositivos móviles, la cual incluye CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Con Chartboost, una plataforma líder de monetización y publicidad móvil, Zynga es una plataforma de próxima generación líder en la industria con capacidad para optimizar la publicidad programática y el rendimiento a escala. Fundada en 2007, Zynga tiene su sede en California con ubicaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Para obtener más información, visite www.zynga.com o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Acerca de Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, división de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., es un editor, desarrollador, licenciatario y distribuidor de primer nivel en todo el mundo de los contenidos de entretenimiento para el espacio interactivo en todas las plataformas, incluidos los juegos basados en consola, dispositivos portátiles, móviles y PC, tanto para títulos de juegos internos como de terceros. Puede encontrar información adicional sobre Warner Bros. Games en https://www.wbgames.com/.

Acerca de Portkey Games

Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, es una marca dedicada a crear nuevas experiencias móviles y videojuegos del Mundo de la Hechicería que colocan al jugador en el centro de su propia aventura, inspirados por las historias originales de J. K. Rowling. Portkey Games ofrece a los jugadores la oportunidad de tomar sus propias decisiones narrativas y participar con el entorno del Mundo de la Hechicería para crear experiencias nuevas y únicas. La marca fue creada para integrar a los jugadores y seguidores en nuevas experiencias de juego, lo que les permite ahondar en la magia del Mundo de la Hechicería de una manera integral en la que puedan crear su propia historia mágica.

Los derechos editoriales de WIZARDING WORLD, HARRY POTTER son © de J. K. Rowling. HARRY POTTER: Los personajes, nombres y símbolos distintivos relacionados con PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD y HARRY POTTER son © y ™ de Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Todos los derechos reservados.

ESCUDO DE WB: ™ y © de Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

Reglas de sorteos

*Sin obligación de compra; no mejorará las probabilidades. Para mayores de 18 años y residentes de los Estados Unidos. Del 22/9/21 al 29/9/21, hora del Pacífico (PT). Sujeto a las reglas oficiales en https://zynga.social/HPM3Anniversary; consulte las probabilidades, los detalles del premio y las restricciones. No es válida cuando la ley así lo indique. Patrocinador: Zynga.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro relacionadas, entre otras cosas, con las características del juego y las promociones y los eventos de tiempo limitado de Harry Potter: Puzzles & Spells. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “perspectiva”, “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “aborda”, “espera”, y las declaraciones con el verbo en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos que abarcan dichas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha mencionada en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de relaciones con los inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

