“El juego del calamar” deja de ser una ficción y se convierte en un reality show

“El juego del calamar” regresa a Netflix y esta vez como una competencia real muy parecida a la producción surcoreana que cautivó al público.

El reality show inspirado en la serie de ficción se estrenó el 22 de noviembre en Netflix, generando expectativa en el público.

Los creadores han destacado que el programa participa 465 personas que buscan el premio millonario ofrecido por pasar una serie de retos.

Según se explicó, “El juego del calamar” está inspirado en la serie, ya la única diferencia sería que no es cuestión de vida o muerte.

Los avances revelados por Netflix para captar la atención del público muestran las competencias muy similares a la verdadera producción que fue una de las más exitosas.

La compañía dijo que al ganador se le entregará el premio en efectivo más alto en la historia de los reality shows.

Se trata de un premio de 4.56 millones de dólares al que logre superar cada competencia de “El juego del calamar” real.

“Cada jugador será llevado al límite y se verá obligado a preguntarse hasta dónde es capaz de llegar para ganar, con alianzas oportunistas, estrategias despiadadas y traiciones oportunas“, explicó Netflix.

Lista de episodios

Episodio 1: “Red Light, Green Light”

Episodio 2: “The Man with the Umbrella”

Episodio 3: “War”

Episodio 4: “Nowhere to Hide”

Episodio 5: “Trick or Treat”

Episodio 6: “Goodbye”

Episodio 7: “Friend or Foe”

Episodio 8: “One Step Closer”

Episodio 9: “Circle of Trust”

Episodio 10: “One Lucky Day”