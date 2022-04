El iSWAB Microbiome-EL de Mawi Permite a Prime Discoveries el Desarrollo de un Ensayo de Diagnóstico de la COVID Rápido y sin Extracción

HAYWARD, California.–(BUSINESS WIRE)–Mawi DNA Technologies (Mawi), empresa de biotecnología que se centra en el desarrollo de tecnologías innovadoras para el biomuestreo, anuncia que Prime Discoveries ha desarrollado con éxito CovidDetect™, ensayo de diagnóstico de amplificación isotérmica rápida para detectar el SARS-CoV-2. Sin necesidad de extracción y purificación de ARN (ácido ribonucleico), el resultado de la muestra se produce en menos de 30 minutos. El ensayo utiliza la nueva tecnología de recolección de muestras iSWAB Microbiome-EL (Extraction-Less [sin extracción]) de Mawi. Esto permite la liberación de ARN de la muestra y mantiene la estabilidad, lo que lo protege de la degradación y permite el almacenamiento y el transporte a temperatura ambiente.

Prime Discoveries recibió recientemente la marca CE IVD para CovidDetect™y planea obtener pronto la aprobación FDA 510K. Los resultados clínicos de Prime CovidDetect™ han sido revisados ​​por colegas y publicados recientemente en PLOS ONE bajo “Una prueba RT-LAMP (reverse transcriptase loop-mediated isothermal amplification [amplificación isotérmica mediada por bucle mediante transcriptasa inversa]) rápida, específica, sin extracción y rentable para la detección del SARS-CoV-2 en muestras clínicas”. La marca CE permite el despliegue de una solución en países de África y Asia donde se requieren diagnósticos rápidos y económicos para diversas infecciones con conocimientos técnicos mínimos e infraestructura de equipos.

Prime CovidDetect™ aprovecha el exclusivo tampón de recolección de muestras iSWAB Microbiome-EL de Mawi con la tecnología patentada Loop AMPlification (LAMP) de Prime Discoveries. Esto permite la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos y elimina la necesidad de costosos equipos de ciclos térmicos necesarios para la PCR (Polymerase chain reaction [reacción en cadena de la polimerasa]). El protocolo Extraction-Less (sin extracción) evita el costoso y complejo paso de extracción y purificación de ácidos nucleicos, lo que ahorra entre 60 minutos y 90 minutos del tiempo de procesamiento de muestras necesario para la PCR.

Arun Manoharan, Ph.D., director científico de Prime Discoveries, afirmó: “La pandemia de la COVID ha demostrado que existe una gran necesidad de ensayos de diagnóstico rápido. Prime Discoveries tiene como objetivo crear una cartera de soluciones que puedan proporcionar resultados en menos de 45 minutos con requisitos mínimos de laboratorio, reactivos y habilidades técnicas. Esto es ideal para pruebas de punto de atención en vecindarios rurales, pruebas móviles, puntos de entrada fronterizos y ubicaciones clínicas con infraestructura mínima. Nuestro trabajo con la COVID ha demostrado un rendimiento estable de iSWAB Microbiome-EL de Mawi para cientos de muestras clínicas con un rendimiento similar o superior a las soluciones de RT-PCR. Las muestras se han mantenido estables durante más de dos semanas con una degradación mínima del ARN junto con una alta compatibilidad con nuestras técnicas isotérmicas de amplificación de ácidos nucleicos”. Agregó: “Nuestra asociación con Mawi permite a Prime Discoveries desarrollar muestreo a temperatura ambiente con capacidades Extraction-Less (sin extracción) para nuestras soluciones de diagnóstico rápido en muchas áreas. Estos incluyen influenza, clamidia, gonorrea, tricomonas, HBV, HCV, HPV, TB, herpes, sífilis, etc. Estamos entusiasmados de asociarnos a Mawi con futuros productos que permitan a los clientes evaluar rápidamente a miles de pacientes para detectar diversas infecciones, incluidos patógenos respiratorios, gastrointestinales, de transmisión sexual y aquellos con resistencia a los antimicrobianos”.

Acerca de los descubrimientos principales

Prime Discoveries desarrolla diagnósticos rápidos y novedosos para infecciones de patógenos emergentes con un enfoque en ensayos rentables, masivamente escalables y fácilmente automatizables. Fundada en la ciudad de Nueva York en 2017, los científicos de Prime tienen una amplia experiencia en microbiología, biología computacional, automatización de laboratorio e inteligencia artificial de Genentech, Cooper Genomics, Recombine, Phosphorus y NYU. Prime cuenta con el asesoramiento de destacados expertos en los campos de la genómica y la salud pública, incluidos el Dr. George Church y la Universidad de Nueva York. Prime cuenta con el respaldo de instituciones académicas, firmas de capital de riesgo e inversionistas ángeles, incluida la Universidad de Nueva York, Charles Zegar (Bloomberg), Esther Dyson (23 & Me), BoxGroup, Akron Fusion Ventures, Beresford Ventures, Cannonball Capital, Liquid 2 Ventures, Francois Nader (Moderna, Acceleron, Shire), Unshackled Ventures, Doberman Forward y otros. Para obtener más información, visite www.primediscoveries.com.

Acerca de Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies, fundada en el 2013, ha desarrollado y comercializado la tecnología iSWAB, sistema innovador para la recolección de muestras biológicas. La misión de Mawi es mantener la integridad de las muestras de cualquier parte del mundo a temperatura ambiente, lo que permite una verdadera diversidad de muestras en cualquier segmento geográfico o de población. At Mawi, The Future of Biosampling is Here™. Para obtener más información, visite http://www.mawidna.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores:

Jerome David, vicepresidente de Ventas y Comercialización



510-256-5186, j.david@mawidna.com

Contacto con los medios:

Susan Tellem, APR, RN, BSN



310-313-3444, susan@tellemgrodypr.com