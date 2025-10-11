El Internet de alta velocidad de Starlink ya está disponible en el Cessna Citation Longitude para mejorar la conectividad a bordo en más destinos

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció hoy una solución de conectividad a Internet de alta velocidad adicional para el Cessna Citation Longitude, tras la emisión del certificado de tipo suplementario de AeroMech por parte de la Administración Federal de Aviación para la conectividad a Internet de alta velocidad de Starlink. Este certificado de AeroMech utiliza satélites de la constelación de órbita terrestre baja de Starlink para ofrecer conectividad más confiable en tierra, agua y zonas remotas, donde el Wi-Fi a bordo tradicional puede no tener servicio.









“Con Starlink ya disponible como opción de posventa, los clientes de Longitude pueden disfrutar de una conectividad confiable y de alta velocidad que les permite seguir siendo productivos y estar conectados durante el vuelo”, señaló Brian Rohloff, vicepresidente sénior de asistencia al cliente. “El Cessna Citation Longitude ya ofrece una experiencia excepcional gracias a su cabina silenciosa, mayor alcance y aviónica avanzada. La incorporación de Starlink eleva aún más esa experiencia y ayuda a que los clientes sigan concentrados en su misión sin resignar conectividad”.

Los clientes pueden programar la instalación de esta mejora en los centros de servicio de Textron Aviation de América del Norte y algunos centros de servicio internacionales. El certificado de tipo suplementario de AeroMech utiliza un kit de aviación de Starlink compuesto por una aeroterminal (antena), una unidad de fuente de alimentación y un punto de acceso inalámbrico, y solo requiere suministro de energía de la aeronave. Más información sobre la mejora aquí.

Acerca del soporte al cliente de Textron Aviation

A través de sus marcas Beechcraft y Cessna, Textron Aviation es reconocido por su inigualable red de servicio global dedicada al soporte de ciclo de vida útil completo. Además de acceder a los centros propios de la empresa, que cada vez son más numerosos, los clientes de Textron Aviation pueden recurrir a una red global compuesta por más de 300 centros de servicio autorizados. Textron Aviation también ofrece un programa de asistencia móvil que incluye más de 40 unidades de servicio móviles, además de técnicos de servicio y soporte in situ. Puede obtener más información sobre el programa de servicio de Textron Aviation en http://txtav.com/en/service.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la travesía del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde aviones de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de atención al cliente de confianza, para un vuelo asequible, productivo y flexible. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite www.textron.com.

Acerca de Starlink

Starlink, cuyo diseño y operación está a cargo de SpaceX, es la constelación de satélites más avanzada del mundo en órbita terrestre, y ofrece Internet de banda ancha confiable que permite acceder a streaming, juegos en línea, videollamadas y mucho más. Como proveedor líder de servicios de lanzamiento y el único proveedor con un cohete reutilizable de clase orbital, SpaceX posee una profunda experiencia en operaciones de naves espaciales y en órbita. Puede obtener más información en www.starlink.com y seguir a @Starlink en X.

Algunas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas declaraciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de dichas previsiones. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

