El Instituto de Transformación Digital C3.ai Da la Bienvenida al Primer Miembro del Consorcio Internacional, el Real Instituto de Tecnología KTH

BERKELEY, California y URBANA, Illinois–(BUSINESS WIRE)–El Instituto de Transformación Digital C3.ai (Digital Transformation Institute, DTI) anunció hoy que el Real Instituto de Tecnología KTH en Estocolmo, Suecia, se convirtió en el octavo miembro universitario y el primer miembro internacional del consorcio académico e industrial. Karl H. Johansson, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del KTH, se unió al comité ejecutivo de C3.ai DTI y es el líder del campus.

Además, Johansson lidera el centro de investigación multidisciplinario Digital Futures en KTH, que se lanzó en 2020 y tiene como fin explorar y desarrollar las tecnologías digitales y brindar soluciones a los grandes desafíos sociales. Su investigación se centra en los sistemas de control en red, los ciberfísicos y las aplicaciones en sistemas de transporte, energía y automatización. Es miembro de la Junta de Gobernadores de la Sociedad de Sistemas de Control del instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE), del Consejo de Asociación de Control Europeo y del IEEE.

“Digital Futures tiene una perspectiva estratégica a largo plazo y una agenda de investigación de riesgos considerables y alta ganancia que se alinea de manera adecuada con los ambiciosos objetivos del Instituto de Transformación Digital C3.ai”, afirma Johansson. “El KTH está ansioso por contribuir y expandir el alcance del DTI como el primer miembro internacional del consorcio. Confiamos en que esta será una asociación muy productiva”.

“La próxima revolución de transformación digital será un fenómeno mundial”, menciona el fundador y director ejecutivo de C3 AI, Tom Siebel. “Es fundamental colaborar con los socios internacionales y dar la bienvenida al consorcio al distinguido Real Instituto de Tecnología KTH es un gran punto de partida”.

Acerca del Instituto de Transformación Digital C3.ai

En marzo de 2020 lo estableció C3 AI, Microsoft y universidades líderes, el Instituto de Transformación Digital C3.ai es un consorcio de investigación que se dedica a acelerar los beneficios de la inteligencia artificial para las empresas, el gobierno y la sociedad. Los principales científicos del mundo participan con el instituto con el fin de llevar a cabo las investigaciones y capacitar a los profesionales en la nueva ciencia de la transformación digital, la cual opera en la intersección de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, computación en la nube, Internet de las cosas, análisis de big data, comportamiento organizativo, políticas públicas, y ética.

Las diez universidades y laboratorios miembros del consorcio del instituto de transformación digital C3.ai ahora incluyen las siguientes: University of California, Berkeley, University of Illinois en Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications en University of Illinois en Urbana-Champaign, Princeton University, Stanford University, y University of Chicago.

Para apoyar al Instituto, C3 AI entregará 57 250 000 USD en aportes en efectivo durante los cinco primeros años de funcionamiento. C3 AI y Microsoft contribuirán con 310 000 000 USD adicionales de apoyo en efectivo, lo cual incluirá el uso de los recursos informáticos, técnicos y de almacenamiento de Microsoft Azure y C3 AI® Suite para respaldar la investigación del C3.ai DTI. Los socios adicionales de la industria incluyen AstraZeneca, Baker Hughes y Shell.

Contacts

Contacto de C3.ai DTI:

Kap Stann



Gerenta de Comunicaciones, C3.ai DTI @ Berkeley



Tel. +1 510-295-9685



Kstann@berkeley.edu