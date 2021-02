El Instituto de Transformación Digital C3.ai Anuncia Convocatoria de Artículos para Promover la Inteligencia Artificial para la Seguridad Energética y Climática

BERKELEY, California y URBANA, Illinois–(BUSINESS WIRE)–El Instituto de Transformación Digital C3.ai invita a académicos, desarrolladores de software e investigadores a abordar el desafío de rediseñar los sistemas de energía con inteligencia artificial (Artificial Intelligence, AI) y la transformación digital para liderar el camino hacia una economía con menor emisión de dióxido de carbono y mayor eficacia, lo que mejorará la seguridad energética y climática.

“Reducir el impacto de la generación de energía global requerirá una transformación masiva de la infraestructura energética del mundo”, expresó Thomas M. Siebel, presidente y director ejecutivo de C3 AI, proveedor líder de software de IA empresarial para acelerar la transformación digital. “Esta convocatoria de propuestas cubre temas que tienen como objetivo proporcionar una energía más segura, más limpia, de menor costo y más confiable mediante la aplicación de la AI”.

Convocatoria inmediata de propuestas: AI and Digital Transformation for Energy and Climate Security (Inteligencia artificial y transformación digital para la seguridad energética y climática).

Entre los temas para las becas de investigación, se incluyen los siguientes.

Sostenibilidad: Aplicación de IA, aprendizaje automático y técnicas analíticas avanzadas para respaldar iniciativas de sostenibilidad para el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

IA para el secuestro de carbono: Aplicación de técnicas de IA/aprendizaje automático (Machine Learning, ML) para aumentar la escala y reducir el costo del secuestro de carbono.

IA para detección de fugas y emisiones: Aplicación de técnicas avanzadas de IA/ML para la detección de emisiones a gran escala, la conciliación de datos a nivel de las instalaciones y el análisis de brechas para los sensores de emisiones, la predicción del riesgo de emisiones, y el análisis y la optimización de la intensidad de la quema en las operaciones de producción y distribución y venta.

Infraestructura segura de producción y de transporte de hidrocarburos: Aplicación de técnicas analíticas y de modelado de IA/ML para aumentar la seguridad y reducir las emisiones de la extracción de petróleo y gas, la producción petroquímica y el transporte de hidrocarburos.

IA para mercados avanzados de energía y carbono: Habilitación de precios dinámicos, automatizados y en tiempo real de las fuentes de generación de energía.

Ciberseguridad de la energía y la infraestructura energética: Aprovechar las técnicas de IA/ML para mejorar la ciberseguridad de nuestros activos críticos de energía y electricidad, así como de fábricas y hogares conectados inteligentes.

Análisis de redes inteligentes: Aplicar IA y otros enfoques analíticos para mejorar la eficacia y efectividad de las operaciones de transmisión y distribución de la red.

Gestión de recursos energéticos distribuidos: Aplicación de IA para aumentar la penetración y el uso de energías renovables distribuidas.

IA para edificios y fábricas energéticamente eficaces: Aprovechamiento de las técnicas de IA para el control avanzado de edificios y fábricas para mejorar la eficacia energética.

IA para una mejor evaluación del riesgo de catástrofes naturales: Aplicación de IA para mejorar el modelado de riesgos de catástrofes naturales de futuros eventos relacionados con el clima (por ejemplo, tormentas tropicales, incendios forestales e inundaciones).

Sistemas de energía resiliente: Abordaje de cómo el uso de técnicas de IA/ML, y los mercados de energía y carbono introducen nuevas vulnerabilidades.

IA para el modelado mejorado del cambio climático: Uso de IA/ML para abordar el modelado y la adaptación al cambio climático.

“La industria de la energía se encuentra en un punto de inflexión crítico para acelerar la entrega de energía más limpia y segura y, a su vez, satisfacer la creciente demanda”, indicó Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, una empresa de tecnología energética que atiende a clientes industriales y de energía en todo el mundo. “Nos entusiasma nuestra asociación con el Instituto de Transformación Digital C3.ai y el impacto que estos proyectos de investigación financiados tendrán en el avance de la IA a escala para la transición energética”.

Ya está abierta la segunda convocatoria de propuestas, y la fecha límite de presentación es el 29 de marzo de 2021. Se invita a los investigadores a conocer más acerca del C3.ai DTI y de cómo presentar sus propuestas para su consideración en C3DTI.ai. Las propuestas seleccionadas se anunciarán a mediados de mayo, con fechas de inicio del 1.° de junio de 2021.

En esta segunda convocatoria, se financiarán hasta 5 millones de USD en becas en efectivo, que oscilarán entre los 100 000 USD y los 250 000 USD cada una. Además de las becas en efectivo, los beneficiarios del C3.ai DTI recibirán importantes recursos de computación en la nube, supercomputación, acceso a datos y software de IA, así como soporte técnico proporcionado por Microsoft y C3 AI. Esto incluirá el uso ilimitado de C3 AI® Suite, el acceso a la plataforma en la nube Microsoft Azure y a la supercomputadora Blue Waters que se encuentra en el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación (National Center for Supercomputing Applications, NCSA) en la University of Illinois, en Urbana-Champaign.

Cómo constituir la nueva ciencia de transformación digital

C3.ai DTI enfoca su investigación en la IA, el aprendizaje automático, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), el análisis de grandes datos, los factores humanos, el comportamiento organizativo, la ética y la política pública. El Instituto respalda el desarrollo de algoritmos de ML, seguridad de datos y técnicas de ciberseguridad. La investigación del C3.ai DTI analiza nuevos modelos de operación comercial, desarrolla métodos para implementar la gestión de cambios organizacionales y proteger la privacidad y amplía el diálogo en torno a la ética y la política pública de la AI.

Acerca del Instituto de Transformación Digital C3.ai

El Instituto de Transformación Digital C3.ai representa una innovadora visión para llevar la IA, el ML, la IoT y la investigación de grandes datos en un modelo de consorcio a un nivel que no puede lograrse en ninguna otra institución que funcione por su cuenta. Administrado y albergado conjuntamente por la University of California, Berkeley y la University of Illinois en Urbana-Champaign, el C3.ai DTI reúne a científicos líderes del mundo en un coordinado e innovador esfuerzo por agilizar la transformación digital de los negocios, el gobierno y la sociedad y establecer la nueva ciencia de la transformación digital. Para apoyar al Instituto, C3 AI entregará 57 250 000 USD en aportes en efectivo durante los cinco primeros años de funcionamiento. C3 AI y Microsoft contribuirán con 310 000 000 USD adicionales en especie, lo cual incluirá el uso de los recursos informáticos, técnicos y de almacenamiento de Microsoft Azure y C3 AI Suite para respaldar la investigación del C3.ai DTI.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

