El Instituto de Transformación Digital C3.ai Anuncia a Shell como Nuevo Socio Industrial

REDWOOD CITY, California, y BERKELEY, California, y URBANA, Illinois–(BUSINESS WIRE)–El Instituto de Transformación Digital (DTI) C3.ai anunció hoy que la empresa energética mundial Shell es el más reciente socio industrial que se une al consorcio de universidades, laboratorios nacionales y empresas que conforman el Instituto. El jefe científico de Computación y Ciencia de Datos de Shell, Detlef Hohl, representará a la empresa en el consorcio.

El Programa de Socios Industriales del DTI les permite a las principales empresas de todo el mundo colaborar con los investigadores y las actividades del DTI y contribuir con conjuntos de datos que estarán disponibles para la investigación tras su anonimización. También se alienta a los socios del sector a comprometerse con los investigadores del Instituto y a colaborar en proyectos de investigación, así como a participar en las conferencias del DTI.

El DTI publicó recientemente su segunda convocatoria de propuestas para financiar proyectos de investigación avanzada centrados en la aplicación de la transformación digital y la IA para abordar la seguridad energética y climática.

“Shell ha establecido un liderazgo claro en nuevas energías, después de haber establecido su compromiso de “Impulsar el progreso” para acelerar la transición de los negocios de Shell a cero emisiones netas”, declaró Tom Siebel, fundador y director ejecutivo de C3 AI. “Shell será un socio importante a medida que DTI acelera sus iniciativas climáticas y de energía limpia”.

“En Shell, tenemos una larga trayectoria en el área de la ciencia de datos. La IA ha logrado un progreso fenomenal en la última década y, sin duda, será una de las fuerzas impulsoras detrás de permitir la transición a un mundo con bajas emisiones de carbono, pero reconocemos que no podemos resolver estos problemas por nuestra cuenta”, afirmó Detlef Hohl. “Creemos que las asociaciones entre el sector, las empresas de tecnología y el mundo académico son vitales para acelerar el impacto que la IA puede tener en el sector energético. Nos complace formar parte del reconocido C3DTI y contribuir a acelerar los beneficios de la inteligencia artificial en las empresas, el gobierno y la sociedad”.

“Damos la bienvenida a Shell al Instituto de Transformación Digital C3.ai y esperamos trabajar juntos para aplicar la ciencia de la transformación digital para avanzar en sus innovadores y ambiciosos objetivos de transición energética”, manifestó S. Shankar Sastry, codirector del C3.ai DTI, y Thomas M. Siebel, profesor de Ciencias de la Computación de la UC Berkeley.

“Shell y Microsoft se comprometen a colaborar estrechamente para lograr un futuro con cero emisiones netas”, señaló Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo del Negocio Comercial Mundial de Microsoft. “Shell será un nuevo e impactante líder en las iniciativas de energía y clima del C3.ai DTI”.

Acerca del Instituto de Transformación Digital C3.ai

En marzo de 2020 lo estableció C3 AI, Microsoft y universidades líderes, el Instituto de Transformación Digital C3.ai es un consorcio de investigación que se dedica a acelerar los beneficios de la inteligencia artificial para las empresas, el gobierno y la sociedad. Los principales científicos del mundo participan con el instituto con el fin de llevar a cabo las investigaciones y capacitar a los profesionales en la nueva ciencia de la transformación digital, la cual opera en la intersección de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, computación en la nube, Internet de las cosas, análisis de big data, comportamiento organizativo, políticas públicas, y ética.

Las diez universidades y laboratorios miembros del consorcio del instituto de transformación digital C3.ai ahora son: University of California, Berkeley, University of Illinois en Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications en University of Illinois en Urbana-Champaign, Princeton University, Stanford University y University of Chicago. Los socios adicionales de la industria incluyen AstraZeneca y Baker Hughes.

Para apoyar al Instituto, C3 AI entregará 57 250 000 USD en aportes en efectivo durante los cinco primeros años de funcionamiento. C3 AI y Microsoft contribuirán con 310 000 000 USD adicionales de apoyo en efectivo, lo cual incluirá el uso de los recursos informáticos, técnicos y de almacenamiento de Microsoft Azure y C3 AI® Suite para respaldar la investigación del C3.ai DTI.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de C3.ai DTI:



Kap Stann



gerenta de Comunicaciones del C3.ai DTI @ Berkeley



Tel. +1 510-295-9685



Kstann@berkeley.edu