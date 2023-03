El índice de incendios domésticos de 2023 de The Hartford revela una disminución significativa en los comportamientos que dan origen a incendios domésticos

El índice identifica las principales 150 ciudades estadounidenses con mayor riesgo de incendios domésticos

La empresa se compromete a educar a 1,5 millones de niños a través de su programa Junior Fire Marshal y donará $1,5 millones de dólares en educación sobre seguridad contra incendios

HARTFORD, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Según el índice de incendios domésticos de 2023 de The Hartford, los residentes de EE. UU. están tomando medidas para incrementar la protección de sus hogares contra incendios. El índice está basado en un análisis del Sistema Nacional de Informes sobre Incidentes de Incendios (NFIRS, por sus siglas en inglés)1 de la Administración de Incendios de EE. UU. y en una encuesta nacional realizada por The Hartford sobre los comportamientos en materia de prevención y seguridad contra incendios de la población general.





La encuesta, dirigida a adultos mayores de 18 años, reveló que los comportamientos que dan origen a los incendios domésticos disminuyeron de manera notable durante los meses inmediatamente anteriores al confinamiento por COVID-19 en el 2020, por ejemplo:

Dejar una vela encendida cerca de las cortinas u otros objetos domésticos inflamables (75 % de disminución)

Quedarse dormido con la chimenea encendida (64 % de disminución)

Dejar cerillas y encendedores al aire libre con niños presentes (55 % de disminución)

Sobrecargar las tomas de corriente (45 % de disminución)

Además de la disminución de los comportamientos riesgosos, los encuestados reportaron un aumento en los comportamientos que ayudan a prevenir un incendio o limitan los daños que podría provocar un incendio, incluida la cantidad de personas que:

Tienen un detector de humo en cada habitación (46 % de aumento)

Reemplazan las baterías del detector de humo por lo menos una vez al año (27 % de aumento)

Han elaborado un plan de escape en caso de incendio (16 % de aumento)

“Aunque nos alientan las mejoras que hemos visto en la prevención y seguridad contra incendios, sabemos que aún queda trabajo por hacer”, señaló la directora de marketing y comunicaciones de The Hartford, Claire Burns. “The Hartford está comprometido con disminuir la frecuencia y el impacto de los incendios domésticos en EE. UU. mediante iniciativas educativas excepcionales, como nuestro programa Junior Fire Marshal, que enseña a los niños lecciones sobre la seguridad contra incendios que podrían salvar vidas. Los niños desempeñan un papel importante a la hora de proteger los hogares de los incendios, y nos enorgullece brindar a los padres y educadores las herramientas y recursos que necesitan para enseñar a la siguiente generación acerca de cómo disminuir el riesgo de incendios”.

Según el índice, que incluye una clasificación de las principales 150 ciudades de EE. UU. con mayor riesgo de incendios domésticos, las principales 5 ciudades son: Modesto, Calif., Shreveport, La., Fresno, Calif., Montgomery, Ala. y Memphis, Tenn. La lista completa de las 150 ciudades de EE. UU. se encuentra disponible en www.thehartford.com/jfm.

Este es el tercer índice de incendios domésticos de The Hartford. Las versiones anteriores se publicaron en 2017 y 2020. Algunos cambios significativos en el ranking de 2023 en comparación con 2020 son:

Ciudad Clasificación de 2020 Clasificación de 2023 Fresno, Calif. 99 3 Nashville, Tenn. 128 7 Grand Rapids, Mich. 125 18 Detroit, Mich. 1 99 Toledo, Ohio. 12 122

En EE. UU., se registra un incendio doméstico cada 93 segundos2. El programa Junior Fire Marshal de The Hartford, uno de los programas educativos públicos patrocinados por una empresa más antiguos del país, donará $1,5 millones de dólares a los departamentos de bomberos locales durante los siguientes tres años, y educará a 1,5 millones de estudiantes desde kínder hasta tercer grado sobre la prevención y seguridad contra incendios. Los fondos y recursos se destinarán a las 150 ciudades de EE. UU. que se identifican en el índice de incendios domésticos de The Hartford.

La historia del programa Junior Fire Marshal

El programa Junior Fire Marshal fue creado en 1947 por un empleado The Hartford. Desde el comienzo del programa, The Hartford ha nombrado a más de 112 millones de jefes de bomberos jóvenes.

Los cascos rojos de bomberos, que caracterizan a la empresa, los han usado con orgullo generaciones de niños que han aprendido los fundamentos de la seguridad contra incendios gracias a este programa innovador y educativo. El programa enseña lecciones que pueden salvar vidas, como “las cerillas y los encendedores son para los adultos” y “cómo crear y poner en práctica un plan de escape”. Estas lecciones, junto con otras actividades divertidas, estimulantes y educativas, ayudan a los padres y a los maestros a tener conversaciones significativas y esenciales sobre la seguridad contra incendios con los niños y estudiantes.

A lo largo de los años, celebridades como Ron Howard, Dick Van Dyke, Jack Benny, Jimmy Dean, Mr. Green Jeans y Captain Kangaroo, Carol Channing, Red Skelton, Johnny Carson, Robert Young, Henry “the Fonz” Winkler y los presidentes John F. Kennedy y Ronald Reagan han ayudado a The Hartford a reconocer a los niños que han participado en el programa Junior Fire Marshal.

Para obtener mayor información sobre el índice de incendios domésticos y el programa Junior Fire Marshal de The Hartford, www.thehartford.com/jfm.

1 NFIRS es un sistema de informes voluntarios administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en función de los datos que brindan los departamentos de bomberos de todo el país. Los datos se estandarizaron según el tamaño de la población y se ajustaron según fue necesario para reflejar el carácter voluntario de los datos del sistema.

2 Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Acerca del índice de incendios domésticos de The Hartford

El índice de incendios domésticos de The Hartford está basado en un estudio de las ciudades de las áreas estadísticas metropolitanas (MSA, por sus siglas en inglés) más grandes, en función del número total de viviendas de acuerdo al Censo de EE. UU. de 2020 DP-4 Tabla demográfica. The Hartford calculó las tasas de los incendios residenciales de cada ciudad utilizando el número de los incendios estructurales residenciales anuales que se registraron en NFIRS y dividiéndolo por las viviendas aproximadas de acuerdo a la Encuesta Comunitaria Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) del Censo de EE. UU. de 2020. Además, The Hartford realizó una encuesta sobre los comportamientos en materia de prevención y seguridad contra incendios en la población general a fines de 2022. A los encuestados (aproximadamente 100 por ciudad/MSA) se les asignó una puntuación en función de la adopción de las mejores prácticas de seguridad contra incendios. Las tasas de incendios y las puntuaciones de la encuesta estandarizadas se combinaron para producir una puntuación categorizada y compuesta del riesgo de incendios domésticos de cada ciudad/MSA.

Sobre The Hartford

The Hartford es una empresa líder en seguros de propiedad y daños, beneficios grupales y fondos mutuos. Con más de 200 años de experiencia, The Hartford es reconocida ampliamente por su servicio de excelencia, prácticas de sustentabilidad, confianza e integridad. Se encuentra más información sobre la compañía y su rendimiento financiero en el sitio web https://www.thehartford.com.

The Hartford Financial Services Group, Inc., (NYSE: HIG) funciona por medio de sus subsidiarias bajo el nombre de la marca “The Hartford” y tiene su sede en Hartford, Connecticut. Para más detalles, por favor consulte el aviso legal de The Hartford.

Algunas de las afirmaciones de esta publicación podrían considerarse prospectivas como se lo define en la Ley de Reforma de Litigio sobre Títulos Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Advertimos a los inversionistas que estas afirmaciones prospectivas no son garantía de un rendimiento futuro, y los resultados que realmente se obtengan podrían diferir significativamente. Los inversionistas deben considerar los riesgos y las incertidumbres importantes que podrían causar que los resultados difieran de lo expresado. Dichos riesgos e incertidumbres importantes incluyen aquellos debatidos en nuestro Informe Anual del 2022 en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales sucesivos en los Formularios 10-Q y otros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission). No asumimos ninguna obligación de actualizar esta publicación, que contiene afirmaciones a partir de la fecha de publicación.

De forma ocasional, The Hartford podría usar su sitio web y/o redes sociales, como Twitter y Facebook, para divulgar información material sobre la compañía. Se puede acceder a la información financiera y otros datos importantes sobre The Hartford en forma rutinaria por medio de las publicaciones en nuestro sitio web en https://ir.thehartford.com. A su vez, puede recibir notificaciones automáticas por correo electrónico y otra información de The Hartford si se inscribe con su correo en la sección “Notificaciones por correo electrónico” en https://ir.thehartford.com.

