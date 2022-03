El impulso de Kymeta continúa con un sólido respaldo financiero, una mayor adopción en el mercado global y la presentación de nuevos nombres de productos u8

El éxito de la familia de productos u8 de Kymeta durante el año pasado ha aumentado el interés de los clientes e inversores y se acelerará con los nuevos precios, la disponibilidad del Osprey u8 y las futuras iteraciones de productos

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), la empresa de comunicaciones que globaliza la telefonía móvil, anunció hoy la presentación de tres nuevas marcas de productos para el terminal u8, que incluye Hawk TM u8, Goshawk TM u8 y Osprey TM u8. Junto con la presentación de la nueva marca Kymeta, la empresa anunció que el producto Osprey u8 para uso militar ya está disponible. Además, la empresa presentó precios significativamente más bajos para el Hawk u8 que abrirán mercados adicionales y oportunidades verticales.





Esto se presentó tras las noticias de la semana pasada de un monto de 84 millones de USD en una nueva financiación para que Kymeta desarrolle aún más el crecimiento de la empresa mientras se prepara para ampliar las ofertas para clientes de defensa y satélites de órbita terrestre baja (Low-Earth Orbit, LEO) y evolucionar la línea de productos u8 de la banda Ka completa a la banda Ku en el futuro. En un año histórico para Kymeta, la empresa también fue nombrada una de las World’s Most Innovative Companies (Empresas más innovadoras del mundo) y aparece en el puesto 5 de las 10 Most Innovative Space Companies of 2022 (10 empresas espaciales más innovadoras de 2022) de Fast Company.

A través de relaciones sólidas con socios clave, incluidos iDirect, Comtech y Kratos para habilitar soluciones que atraviesan múltiples aplicaciones y pruebas innovadoras con Intelsat y OneWeb que demuestran capacidades preparadas para el futuro, incluida la tecnología 5G habilitada por satélite y la interoperabilidad con constelaciones de satélites (low Earth orbit, LEO) y geoestacionarios (geostationary, GEO), el impulso del mercado de Kymeta en las áreas clave de defensa, gobierno, seguridad pública e industrias comerciales ha seguido recibiendo el interés de los clientes. Desde el lanzamiento de su terminal móvil de comunicaciones específicas para uso militar, el Osprey u8, se ha generado un interés significativo y se han producido adquisiciones por parte de múltiples ramas militares con el Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD) y los Ministerios de Defensa de otros países.

“Hay mucho entusiasmo en torno a Kymeta”, expresó Neville Meijers, director de Estrategia de Kymeta. “Todo esto se basa en la visión de nuestra empresa para revolucionar la forma en que trabajamos, vivimos e interactuamos en cualquier momento y en cualquier lugar a medida que nos movemos en un mundo globalmente conectado. Hemos recibido una gran cantidad de interés positivo del mercado a medida que Kymeta sigue alcanzando nuestras metas comerciales. El crecimiento, las ventas y el desarrollo de productos innovadores constantes que hemos logrado siguen posicionándonos como líderes en este espacio. Estaremos en SatShow toda la semana y nos emociona anunciar asociaciones adicionales de alto perfil, así es que les pedimos que estén atentos”.

Visite al equipo de Kymeta en SATELLITE 2022 en Washington D.C. del 21 al 23 de marzo en la sala de reuniones n.° 156 para una reunión en el lugar o para programar una demostración de manejo para comprobar de primera mano cómo las soluciones de conectividad de Kymeta pueden mejorar vidas al liberar el potencial de comunicaciones satelitales y de banda ancha celular mientras está en movimiento.

Acerca de Kymeta

Kymeta es líder en liberar el potencial de la conectividad satelital de banda ancha, combinada con redes celulares, para satisfacer la abrumadora demanda de comunicaciones en movimiento y lograr que la telefonía móvil sea global. Las soluciones de conectividad satelital de Kymeta ofrecen al mercado soluciones únicas, completas y listas para usar basadas en las mejores tecnologías de su clase y servicios personalizados centrados en el cliente que cumplen y superan los requisitos de la misión del cliente. Estas soluciones, junto con la antena satelital de panel plano de la empresa, la primera de su tipo, y los servicios de Kymeta brindan conectividad móvil revolucionaria en redes satelitales y celulares híbridas satelitales a clientes de todo el mundo. Respaldado por patentes y licencias estadounidenses e internacionales, el terminal Kymeta aborda la necesidad de sistemas de comunicación de bajo consumo, bajo costo y alto rendimiento que no tengan partes móviles. Kymeta facilita la conexión para cualquier vehículo, embarcación, aeronave o plataforma fija.

Kymeta es una compañía privada con sede en Redmond, Washington.

Para obtener más información, ingrese a kymetacorp.com

