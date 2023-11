El iceberg más grande del mundo se desprende y se dirige al Atlántico con un peso de casi un billón de toneladas.

La masa gigantesca de hielo se desprendió de los glaciares antárticos en 1984, quedando atascado por décadas.

Científicos han alertado que el iceberg comenzó a desprenderse y se desplaza lentamente por primera vez hacia el Atlántico.

El recorrido del iceberg más grande del mundo está siendo vigilado por la institución British Antarctic Survey.

“La masa de hielo tiene una superficie de casi 4,000 kilómetros cuadrados y en su momento formó parte de la barrera de hielo Filchner – Ronne, se destacó sobre el fenómeno.

Además, los expertos han señalado que la base de la masa gigantesca quedó atrapada en el fondo del mar de Weddell.

El iceberg más grande del mundo tiene potencialidad de sobrevivir largo tiempo a pesar de estar rodeado de agua más cálida.

“Puede desplazarse hacia Sudáfrica y perturbar la navegación en cierto momento”, se alertó sobre el desplazamiento.

Se destacó que es raro ver un iceberg de ese tamaño en movimiento, ya que la enorme masa pesa casi un billón de toneladas.

“El iceberg se volvió ligeramente más fino, más flotante y estaría siendo empujado por las corrientes oceánicas”, indicó el equipo que trabaja en el monitoreo.

La noticia del desplazamiento del iceberg más grande como la l inteligencia artificial (IA) puede cartografiar masas de hielo 10.000 veces más rápido que los métodos tradicionales realizados por humanos.

#ImageOfTheDay #A23a is the largest #iceberg 🧊 in the world

After being stuck on the #Antarctic ocean floor for over 30 years, it has started to drift again in recent months#Sentinel1 🇪🇺🛰️ images from

↖️19 and ↗️ 31 October

↙️12 and ↘️24 November pic.twitter.com/8MDtOG9myS

— Copernicus EU (@CopernicusEU) November 25, 2023