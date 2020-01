El hondureño que se convirtió en vicealcalde de una ciudad en EEUU

Edgar Ayala, es el hondureño que tras dejar su tierra hace 26 años, en busca de un futuro mejor, logró convertirse en el vicealcalde de Medley, una región de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos (EEUU).

El connacional, quien se convirtió en un ejemplo de perseverancia, es originario de Tegucigalpa, exactamente del barrio Reparto, donde vivió su niñez.

Su historia fue dada a conocer por el programa la Voz del Migrante, transmitido por una radio local de su país.

«No me gusta vanagloriarme de lo que he hecho, lo he considerado parte de mi responsabilidad, en los 26 años que he estado aquí he hecho de todo como cualquier trabajador migrante, pero pude incurrir en la parte política», dijo Ayala.

Reveló que no solo se dedica a la política y que su trabajo en EEUU es la instalación de aires condicionados en edificios residenciales.

«Yo desde que vine quise luchar, tenia el sueño de exportar vehículos, me dedique a eso, pero alternamente lavaba carros en un car wash en la calle que yo tenía, y también hacia entregas de comida para tres restaurantes diferentes», dijo al contar su trayectoria para lograr ser el vicealcalde de Medley.

Incursionó en la política en 2004, pero tras varios intentos, cinco para ser exactos logró, el cargo de elección popular en el periodo 2012 – 2014.

Tras las cuatro derrotas, lleva tres reelecciones 2014 – 2018 y el periodo 2018 – 2020 que ha alcanzado por el apoyo de la comunidad al ver su trabajo en el cargo público.

“Respeten las leyes y hagan su trabajo, créanme que Dios siempre los va a proteger y cuidar”, aconsejó a los inmigrantes.