El hombre más longevo de Australia que tejía suéteres para salvar pingüinos

Alfred “Alfie” Date fue reconocido como el hombre más longevo de Australia a los 110 años, pero su historia trascendió los récords de edad gracias a un gesto solidario que conmovió al mundo: tejer pequeños suéteres para pingüinos rescatados tras derrames de petróleo.

Durante años, organizaciones de conservación como la Penguin Foundation han solicitado apoyo del público para confeccionar estos diminutos “jumpers”, que se colocan de forma temporal a los pingüinos afectados por petróleo. Las prendas evitan que las aves se limpien las plumas contaminadas con el pico, lo que podría provocarles la ingestión de sustancias tóxicas y, en muchos casos, la muerte. Además, el petróleo daña el plumaje, dejándolos expuestos al frío extremo y dificultando que naden o cacen alimento.

Entre los voluntarios más queridos del programa destacó Alfie Date, quien dedicaba gran parte de su tiempo a tejer ropa para los llamados “pequeños pingüinos”, una especie nativa de las costas de Australia y Nueva Zelanda. Su labor se hizo conocida a nivel nacional en febrero de 2015, cuando un medio australiano contó que, con 108 años, pasaba sus días entre agujas y lana ayudando a la fauna silvestre.

La imagen de Date volvió a recorrer las redes sociales en 2021, cuando una publicación en Facebook que lo mostraba junto a pingüinos vestidos con suéteres se viralizó y fue compartida decenas de miles de veces. El programa Knits for Nature de la Penguin Foundation, activo desde hace más de dos décadas, ha recibido más de 100.000 prendas tejidas por voluntarios, convirtiendo este sencillo acto en una herramienta clave para la protección de estas aves.

La historia de Alfie Date quedó como un símbolo de cómo la solidaridad y el compromiso con la naturaleza no tienen edad.