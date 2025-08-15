El histórico apretón de manos entre Putin y Trump dan esperanzas de un alto al fuego

La cumbre Trump-Putin en Alaska ha generado gran atención internacional y está dando esperanzas de un alto al fuego permanente luego de un caluroso estrechón de manos entre los líderes mundiales.

Se trata de la primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde la escalada del conflicto ruso-ucraniano.

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia han dejado claro que buscarán abordar temas estratégicos, aunque la opacidad de sus agendas genera incertidumbre en varios frentes.

¿Qué buscan Trump y Putin en la cumbre de Alaska?

Donald Trump, quien ha sido crítico de la política exterior tradicional de Washington, llega a la reunión interesado en discutir términos de seguridad global, posible desescalada militar y nuevos acuerdos de influencia en Europa oriental.

Vladimir Putin, por su parte, busca levantar sanciones, consolidar logros territoriales y mejorar su imagen ante Occidente.

Expertos consideran que ambos líderes podrían negociar concesiones respecto a la guerra en Ucrania y la presencia de la OTAN en la región.

Sin embargo, la selección de Alaska como sede subraya el deseo de mantener un espacio neutral, pero simbólico, reforzando el mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a dialogar aun en territorio propio.

Tensiones y el temor de Zelenski ante posibles acuerdos

Uno de los principales preocupados por este acercamiento es Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Según se informó, Zelenski teme que cualquier acuerdo bilateral pueda afectar la soberanía ucraniana o provocar una retirada del apoyo occidental.

La situación revive los temores sobre la posible redefinición de fronteras y alianzas en Europa del Este.