El Grupo Röchling, líder mundial con sede en la región DACH, selecciona la plataforma SaaS de gestión de eventos críticos (CEM) de Everbridge para gestionar la seguridad de sus empleados y la resiliencia empresarial/de TI

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), el líder mundial en gestión de eventos críticos («CEM», por sus siglas en inglés), ha anunciado hoy que el Grupo Röchling, fabricante de plásticos líder a nivel mundial, adoptará la solución CEM de Everbridge para ayudar a proteger la plantilla y las operaciones comerciales de Röchling frente a eventos críticos de todo tipo, incluida la actual pandemia de la COVID-19. La CEM de Everbridge proporciona a Röchling una plataforma operativa común y unificada para gestionar el riesgo organizativo y acelerar las comunicaciones, el tiempo de respuesta y la recuperación ante desastres para mitigar las repercusiones sobre los empleados o las interrupciones de la actividad y de las operaciones de TI.

Con sede en Mannheim, Alemania, la plantilla mundial de Röchling la componen 11.500 empleados en 90 sedes y 25 países. Las tres divisiones de Röchling (Industrial, Automotive y Medical) generaron en su conjunto una facturación anual de 2.352 millones de euros en 2019. La empresa, con una trayectoria de casi 200 años, ha transformado las vidas de numerosas personas durante casi un siglo con sus productos de plástico personalizados, ya sea mediante la reducción del peso de los vehículos, aumentando la seguridad de los envases de los medicamentos o mejorando las aplicaciones industriales.

«El Grupo Röchling está comprometido con la seguridad de nuestra plantilla a nivel mundial y está decidido a garantizar la protección de nuestros activos empresariales y nuestras operaciones de TI», ha afirmado Klaus-Peter Fett, jefe de información y responsable digital de Röchling. «La CEM de Everbridge representa una solución única en su capacidad para ayudarnos a transformar digitalmente la salud y los riesgos corporativos de Röchling, así como sus programas de seguridad, gracias a una plataforma unificada para gestionar todos los riesgos potenciales. En el entorno actual, Everbridge nos brinda un enfoque proactivo frente a la gestión de riesgos, la seguridad de los empleados y la continuidad del negocio», añade.

Para respaldar el objetivo de la empresa de garantizar la seguridad y la productividad de los empleados locales, los que trabajan a distancia y los que viajan, así como la resiliencia organizativa y la continuidad empresarial, Röchling buscaba una solución que permitiera al equipo de seguridad de la empresa visualizar, anticiparse y gestionar mejor los sucesos de riesgo, las perturbaciones y las interrupciones de TI. La CEM de Everbridge permite a Röchling fusionar y mostrar fuentes de datos robustas con respecto a los activos de la organización (empleados, viajeros, edificios) y los sucesos de riesgo (pandemia mundial, terrorismo, catástrofes naturales, condiciones climáticas, riesgos sanitarios) en un panorama operativo común altamente visual. Esto permitirá a Röchling transformar digitalmente la forma en que la empresa evalúa las amenazas, dirige una respuesta coordinada y evita costes y repercusiones para la seguridad, mientras logra que el negocio funcione y crezca a pesar del riesgo.

«Con los eventos críticos como la COVID-19 en aumento, nos enorgullece respaldar a Röchling en sus esfuerzos de regreso a la oficina, además de mejorar el tiempo medio de respuesta ante las interrupciones de TI y del negocio», sostiene Javier Colado, vicepresidente sénior de ventas internacionales de Everbridge. Y continúa: «Nos comprometemos a proporcionar una plataforma de gestión de eventos críticos segura, fiable e innovadora que permita a los líderes de seguridad y resiliencia de la empresa entregar valor y seguridad a sus equipos mundiales».

Más de 5 400 negocios, Gobiernos y organizaciones sanitarias ya confían en la plataforma CEM de Everbridge para evaluar las amenazas, supervisar el bienestar de sus empleados, comunicar las alertas con rapidez, proteger los activos empresariales y acelerar el análisis de su respuesta operativa.

«Como fabricante de plásticos líder a nivel mundial, el Grupo Röchling representa un hito significativo en la adopción continuada de nuestra plataforma CEM en la región DACH», ha afirmado Andreas Junck, director general de Everbridge para la región DACH. «Estoy deseando trabajar con Röchling, operador mundial y campeón del sector con casi 200 años de historia y éxito en Alemania y en todo el mundo», concluye.

Como líder mundial en gestión de eventos críticos y alerta pública, Everbridge y su plataforma llegan a más de 650 millones de personas de todo el mundo mientras prestan servicios a las principales empresas de la Fortune 500, así como a diferentes ciudades, Estados y países enteros.

Acerca de Röchling

El Grupo Röchling lleva casi 200 años configurando la industria a escala internacional. Nuestros plásticos personalizados transforman cada día la vida de muchísimas personas, ya que permiten que los coches sean más ligeros, los envases de los medicamentos más seguros y las aplicaciones industriales mejores. Gracias a las 90 sedes que tenemos repartidas en 25 países, nuestros casi 11 500 empleados pueden trabajar cerca de nuestros clientes. Las tres divisiones del Grupo generaron en su conjunto una facturación anual de 2352 millones de euros en 2019.

La división Industrial está especializada en la fabricación de los materiales óptimos para cada aplicación. En ella desarrollamos y suministramos productos de plástico personalizados para todos los ámbitos industriales. Por eso contamos con la más amplia gama de productos termoplásticos y materiales compuestos, que ofrecemos a nuestros clientes en forma de productos semiacabados o componentes mecanizados.

La división Automotive concentra sus esfuerzos en el impulso de la movilidad. Nuestras soluciones de productos ayudan a las áreas Aerodynamics, Propulsion y Structural Lightweight a hacer frente a los principales desafíos del sector, lo cual logramos mejorando la experiencia de conducción sin comprometer el medioambiente.

La división Medical es el socio de confianza de empresas internacionales líderes en el mercado de la atención sanitaria que buscan componentes, servicios y productos de plástico inteligentes. En ella desarrollamos soluciones para las áreas Diagnostics, Fluid Management, Pharma y Surgery & Interventional.

Para más información puede visitar www.roechling.com

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software internacional que provee aplicaciones de software corporativos para automatizar y agilizar la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos con el fin de mantener a las personas a salvo y a los negocios en funcionamiento (Keep People Safe and Businesses Running™). Durante amenazas a la seguridad pública tales como situaciones de tirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que durante eventos comerciales críticos, que incluyen apagones de TI, ataques cibernéticos y otros incidentes como retiradas de productos o interrupciones en la cadena de suministro, más de 5.400 clientes en todo el mundo confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la empresa para recabar y analizar de manera rápida y fiable información sobre la amenaza, localizar las personas en riesgo y asistencia para ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos por medio de la entrega segura a más de 100 dispositivos diferentes y realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de respuesta. Everbridge asiste a 8 de las 10 ciudades más grandes de EE. UU., a 9 de los 10 bancos de inversión más importantes con sede en EE. UU., a 47 de los 50 aeropuertos norteamericanos más concurridos, a 9 de las 10 principales empresas consultoras del mundo, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más importantes en todo el mundo, a 9 de los 10 mayores proveedores de asistencia sanitaria con sede en EE. UU. y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston con oficinas en 20 ciudades en todo el mundo. Más información en www.everbridge.com.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países.

