El gobierno de Trump vincularía Tylenol con riesgo de autismo

El gobierno de Trump planea anunciar una advertencia oficial sobre el presunto vínculo entre Tylenol y el riesgo de autismo en niños, una medida que podría tener impacto internacional. Según reportes recientes, funcionarios estadounidenses estarían preparando lineamientos para alertar a embarazadas y familias sobre el uso del acetaminofén, nombre genérico del medicamento, por posibles efectos en el desarrollo neurológico infantil.

La decisión llega tras años de debate en la comunidad médica respecto al Tylenol, que se utiliza ampliamente para tratar fiebre y dolor, incluso durante el embarazo. El gobierno de Trump considera que existen suficientes estudios que sugieren una relación entre el consumo de acetaminofén por mujeres gestantes y el aumento en la incidencia de autismo, aunque otros expertos llaman a la cautela ante estos hallazgos.

Universidades y centros de investigación han publicado análisis mixtos. Algunos estudios indican una posible asociación entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y trastornos del espectro autista, mientras que otros no encuentran evidencia concluyente.

La agencia FDA no ha emitido alertas oficiales por falta de consenso científico.El anuncio del gobierno de Trump podría llevar a revisiones internacionales sobre el uso de analgésicos en embarazadas. Organizaciones de pacientes y madres, tanto en Estados Unidos como en América Latina, piden información clara y recomendaciones respaldadas por datos sólidos.