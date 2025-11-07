El Gobierno de Trump logra acuerdos para reducir el costo de medicamentos contra la obesidad

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves dos importantes acuerdos con las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk que permitirán ofrecer medicamentos populares contra la obesidad a un precio reducido de 149 dólares mensuales.

Estos convenios también ampliarán el acceso a dichos tratamientos para los beneficiarios del programa Medicare, marcando un paso significativo en los esfuerzos de la administración por disminuir los costos de los fármacos.

Como parte del acuerdo, las farmacéuticas se comprometieron a reducir los precios de una gama más amplia de medicamentos en Medicaid y a ajustar los precios de lista cuando sus productos lleguen al mercado. A cambio, las compañías recibirán exenciones arancelarias en la importación de productos farmacéuticos y una revisión regulatoria acelerada para determinados medicamentos.

La medida ha sido considerada una de las acciones más ambiciosas del Gobierno estadounidense en su intento por hacer más accesible el tratamiento de la obesidad y reducir el impacto económico de los altos costos en el sistema de salud.