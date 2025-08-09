El Gobierno de Filipinas y Sutherland lanzan la Academia de IA que dotará a los filipinos con las habilidades para el futuro

ROCHESTER, Nueva York--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, líder mundial en transformación empresarial y digital, se ha asociado con el Gobierno de Filipinas para lanzar la Academia de IA. Esta iniciativa estratégica apoya los esfuerzos del Gobierno filipino por empoderar a la fuerza laboral filipina para un futuro impulsado por la IA.





La Academia de IA ofrecerá formación práctica y adaptada a la industria, diseñada para dotar a los profesionales filipinos de las habilidades necesarias para integrar la inteligencia artificial en su trabajo. Su objetivo es fortalecer la reserva de talento del país mediante el desarrollo de capacidades cada vez más demandadas en todos los sectores, ya sea como especialistas en IA, ingenieros de punta o profesionales de la ciberseguridad. El programa preparará a los participantes para aprovechar la IA para impulsar la productividad, impulsar la innovación y buscar oportunidades de alto valor en todos los sectores.

“Esta iniciativa es un paso vital hacia nuestro objetivo de construir una fuerza laboral digitalmente resiliente e inclusiva, señaló Ferdinand R. Marcos Jr., presidente. “Al ampliar el acceso a la capacitación en habilidades preparadas para el futuro, estamos empoderando a nuestros compatriotas para que participen y se beneficien de una economía cada vez más moldeada por la IA”.

Dilip Vellodi, presidente y director ejecutivo de Sutherland, señaló: “Esta iniciativa representa una sólida colaboración basada en un objetivo común: preparar a la fuerza laboral filipina para el futuro del trabajo. Sutherland y el Gobierno de Filipinas colaboran para construir un ecosistema duradero de competencias digitales e innovación que apoye a las industrias, impulse a las comunidades e impulse la economía”.

Asimismo, el secretario del Departamento de Tecnología de Comunicaciones e Información (DICT, por sus siglas en inglés), Henry Rhoel Aguda, subrayó la importancia de la asociación, enfatizando su papel en el avance de la agenda de transformación digital del país y asegurando que los filipinos estén bien posicionados para liderar en una economía global cada vez más impulsada por la IA.

“La IA y la automatización transformarán los empleos en todos los sectores durante la próxima década. Por eso, nuestra colaboración con Sutherland se centra en brindar a los filipinos las habilidades, el conocimiento y la confianza necesarios para mantenerse competitivos. Juntos, estamos construyendo una base más sólida para un futuro donde el dominio de la IA no sea solo una ventaja, sino una necesidad para el 85 % de los empleos”, explicó el secretario Aguda.

Un plan nacional para el crecimiento impulsado por la IA

Sutherland ofrecerá capacitación práctica para sectores críticos como tecnología financiera, atención médica e industrias digitales emergentes, al aprovechar la profunda experiencia de Sutherland en inteligencia artificial, análisis, automatización y tecnologías en la nube.

La Academia de IA cuenta con el apoyo del Gobierno de Filipinas, instituciones educativas locales y gobiernos provinciales como Camsur y Tarlac. Su misión es hacer que las habilidades de IA sean accesibles para todos, fomentar una sólida colaboración público-privada e impulsar el crecimiento económico a largo plazo mediante la creación de una fuerza laboral preparada para el futuro.

Se prevé que esta asociación fortalezca la posición de Filipinas como líder en el desarrollo de la fuerza laboral impulsada por IA, al tiempo que refuerza el compromiso de Sutherland de ofrecer resultados digitales que transformen industrias, fortalezcan las economías y mejoren vidas.

