El gobernador de California exige a los europeos que no se arrodillen ante Trump 

El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo un llamado directo a los líderes europeos para que no "se arrodillen" ante Donald Trump, especialmente ante la posibilidad de que el presidente estadounidense regrese al poder en las próximas elecciones.

La declaración de Newsom, actualmente una de las figuras demócratas más influyentes, destaca la preocupación por el papel de Estados Unidos en la política internacional y la posible influencia de Trump en la relación con Europa.

Newsom pronunció sus palabras durante una visita reciente a Bruselas, donde enfatizó la importancia de la autonomía europea frente a presiones externas.

Según el gobernador, “ceder ante Trump podría debilitar la unidad y la confianza mutua entre los aliados”, especialmente ante temas estratégicos como la OTAN y la economía global.

Sus comentarios llegan en un contexto marcado por la campaña presidencial en Estados Unidos, donde la figura de Trump sigue polarizando a la opinión pública dentro y fuera del país.



Newsom y su postura sobre la política exterior de Estados Unidos

Gavin Newsom no es ajeno a la política exterior de su país y ha sido crítico con las posturas aislacionistas que se atribuyen al expresidente republicano.

De acuerdo con reportes, Newsom instó a los líderes europeos a tomar posiciones firmes y pensar en el largo plazo, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de una reactivación de políticas proteccionistas en Estados Unidos.

También subrayó la importancia de fortalecer las instituciones internacionales para hacer frente a los desafíos compartidos.