El Global Cybersecurity Forum (GCF) Reunirá a Líderes Globales de Forma Presencial en Febrero de 2022

RIAD, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–La edición 2022 del Global Cybersecurity Forum (GCF) (Foro Global de Ciberseguridad) se llevará a cabo el 1y el 2 de febrero de 2022 en Riad bajo el Alto Patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud.

El tema del GCF 2022, Rethinking the Global Cyber Order (Repensar el orden cibernético global), se centrará en los desafíos fundamentales de la ciberseguridad y explorará cómo la comunidad cibernética global puede aprovechar la gran cantidad de beneficios que el ciberespacio ofrece a la humanidad. Al aprovechar el impulso de sus foros anteriores, el GCF continuará creciendo hasta convertirse en una plataforma global orientada a la acción que integra la comunidad global de la ciberseguridad. A través de sus eventos anuales, investigación continua, diseño y lanzamiento de nuevas iniciativas, y más, el GCF tiene como objetivo impulsar el cambio socioeconómico, ampliar los límites del conocimiento sobre temas centrales de ciberseguridad, fomentar las inversiones y sentar las bases para la cooperación global en el ciberespacio.

Las sesiones y los análisis interactivos y dinámicos reunirán a destacados oradores y participantes que representan a legisladores de alto nivel, líderes de la industria, expertos de ONG, organizaciones internacionales y miembros del ámbito académico, que conducirán el diálogo desde una variedad de perspectivas y experiencias y cubrirán un conjunto de subtemas, entre los que se incluyen los siguientes:

El orden internacional en evolución en el ciberespacio.

El estado actual y futuro de las amenazas a la ciberseguridad.

Las tecnologías del futuro como soluciones a las amenazas.

Las dimensiones humanas de la ciberseguridad en el futuro del trabajo.

El aprovechamiento de las fuerzas del mercado y los incentivos económicos.

La reducción de las brechas cibernéticas mundiales y el fortalecimiento de la ciberseguridad centrada en el ser humano.

El GCF, organizado por la National Cybersecurity Authority (NCA) (Autoridad Nacional de Ciberseguridad), se lanzó en febrero de 2020, durante la presidencia del G20 del Reino de Arabia Saudita, como una plataforma global que tiene el objetivo de construir un ciberespacio más resistente y mejor para todos. La plataforma enfatiza la importancia de la colaboración internacional entre diversas partes interesadas y países para lograr este objetivo. De acuerdo con estos objetivos, el GCF ha convocado a exjefes de estado, líderes de la industria, legisladores, representantes sénior de organizaciones internacionales, académicos destacados y líderes de opinión de todo el mundo y ejecutivos de los sectores de finanzas, salud, energía y transporte.

Tras la llegada de la COVID-19, el GCF organizó su primer Diálogo Virtual titulado “Cyberspace: What Now, What Next?” (Ciberespacio: ¿qué ocurre ahora y qué pasará a futuro?), con una participación de más de 250 000 personas, de más de 100 países. Las sesiones multidisciplinarias destacaron una serie de temas clave para la comunidad global de ciberseguridad, incluidos los incentivos económicos, la brecha de talentos, las inversiones, la confianza, la ciberdiplomacia, la conciencia integrada y la preparación antes los ciberconflictos.

El equipo del GCF da la bienvenida a la participación global en el próximo evento y espera ampliar el diálogo e impulsar la acción de forma conjunta para crear un mejor ciberespacio para todos.

