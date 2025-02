El futbolista Isco Alarcón ficha por Skechers

La superestrella ya compite con las botas de fútbol de Skechers

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Skechers Fútbol se refuerza en el campo con la incorporación del centrocampista del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, a su plantilla de jugadores de élite que compiten con sus botas de fútbol. Conocido por sus excelentes habilidades en el terreno de juego, Alarcón ya está compitiendo con las Skechers Razor 1.5 Elite — una bota de velocidad ligera diseñada para jugadores que buscan un ajuste excepcional, así como una sensación y un toque de balón únicos. Isco será parte de diferentes campañas de marketing de Skechers Fútbol.









"El fútbol y la vida se juegan mejor cuando te sientes cómodo en cada paso", comenta Isco. "Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa junto a la familia de Skechers".

"Isco Alarcón es un gran jugador de fútbol con una importante trayectoria a nivel nacional y que regresa a su nivel de élite tras superar una lesión. Es el momento perfecto para incorporarlo oficialmente al Team Skechers", explica Txerra Díaz, Country Manager de Skechers Iberia. "Creemos que se alinea completamente con el perfil de la marca y que ayudará a los jugadores de España y Portugal a descubrir Skechers Fútbol y la característica comodidad que ofrecen nuestras botas", concluye.

Francisco Román Alarcón Suárez (Benalmádena, Málaga, 21 de abril de 1992) es un centrocampista ofensivo de talla mundial, reconocido por su brillante trayectoria en el fútbol español y en competiciones internacionales. A lo largo de su carrera, ha vestido las camisetas del Valencia CF, el Málaga CF, el Real Madrid, con el que conquistó cinco títulos de la UEFA Champions League, antes de unirse al Real Betis Balompié. Su exquisita técnica, su inteligencia táctica y su capacidad para marcar la diferencia en el terreno de juego lo han consolidado como uno de los grandes centrocampistas de su generación.

Isco se une a la familia de jugadores españoles que ya forman parte del equipo Skechers Fútbol como Iker Losada, del Celta de Vigo, Antonio Sánchez del Real Mallorca o Pere Milla, del Espanyol.

Skechers Fútbol cuenta con tres modelos Elite para hombre y mujer ahora también disponibles en el Electrum Pack. La Skechers Razor es una bota de velocidad ligera con un diseño explosivo para maximizar la aceleración y el retorno de energía. Incorpora una suela con infusión de carbono para una potencia y agilidad de respuesta durante el juego. La SKX_01 cuenta con una horma diseñada para optimizar el ajuste y la comodidad ofreciendo un mejor control del balón y estabilidad en el campo. Ambas botas están disponibles en versión estándar de perfil bajo y la SKX_01 también en versión de caña alta.

El nuevo Electrum Pack de Skechers también ofrece botas Academy, perfectas para jugadores de todos los niveles, así como modelos de Kids. Ambas gamas están disponibles tanto para jugar en terreno firme de tierra como en campos de césped.

Skechers Fútbol se lanzó a comienzos de la temporada 2023/24 con el fichaje del delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, primer futbolista profesional en competir con Skechers. Desde entonces, Skechers ha ampliado su plantilla con jugadores internacionales como el extremo del West Ham United y de la Selección Nacional de Ghana, Mohammed Kudus, el defensa del Arsenal y de la Selección Nacional de Ucrania, Oleksandr Zinchenko o el delantero de la Selección Nacional de Suecia y del Nottingham Forest Anthony Elanga.

Más allá del fútbol, el equipo de atletas de élite de Skechers cuenta con las estrellas del baloncesto Joel Embiid, Julius Randle, Terance Mann, Jabari Walker y Rickea Jackson; los golfistas Matt Fitzpatrick y Brooke Henderson; los profesionales del pickleball Tyson McGuffin y Catherine Parenteau; y los jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol Clayton Kershaw, Chris Taylor, Brendan Donovan, Aaron Nola y Wade Miley.

La colección Electrum Pack de Skechers Fútbol ya está disponible en skechers.es, en tiendas seleccionadas Skechers y en otros distribuidores autorizados, como Fútbol Emotion en España. Además, siguiendo a @skechersfootball en Instagram y TikTok, los seguidores pueden estar al día de todas las novedades.

Acerca de Skechers USA Iberia, S.L. y SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers USA Iberia, S.L. es una filial de Skechers U.S.A., Inc. (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company® con sede en el sur de California. Skechers diseña, desarrolla y comercializa una diversa gama de calzado, ropa y accesorios lifestyle y performance para hombres, mujeres y niños. Las colecciones de la empresa están disponibles en 180 países y territorios a través de grandes almacenes y tiendas especializadas, y directamente a los consumidores a través de skechers.com y aproximadamente 5.300 tiendas minoristas Skechers. Skechers, una empresa incluida en la lista Fortune 500®, gestiona su negocio internacional a través de una red de filiales en propiedad absoluta, socios de empresas conjuntas y distribuidores. Para más información visite about.skechers.com y síganos en Facebook, Instagram, X, y YouTube.

