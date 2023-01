El futbolista Dani Alves es acusado de violar a una joven en una discoteca en España

El futbolista brasileño Dani Alves es acusado de violar a una joven de 23 años en una discoteca en España, delito por el cual podría enfrentarse entre cuatro a doce años de cárcel.

Según fuentes judiciales, el deportista Alves de 39 años, fue detenido en una cárcel de Barcelona, ​​luego que el jueza a cargo tuvo que dictar prisión provisional sin fianza tras escuchar su declaración y la de la víctima.

El deportista, negó las alegaciones en su contra afirmando no conocer a la denunciante: ” No la he visto nunca en mi vida “, dijo en un video difundido. Sin embargo, en su testimonio de menos de una hora, incurrió en numerosas contradicciones, Verificación de fuentes judiciales.

Por otro lado, la declaración de la joven, fue coherente y sólida, afirmando que no lo conocía, que le ofreció un trago y luego la violó en el baño de la discoteca.

De esta manera, la fiscalía solicitó prisión provisional sin derecho a fianza, y la jueza lo decretó inmediatamente ante el peligro de fuga, debido a que el jugador no tiene ningún tipo de arraigo en España y al ser brasileño no podría ser extraditado, ya que no existe un convenio de extradición con ese país.

Dentro de las lesiones presentadas por la fiscalía, se encuentra un dictamen médico que detalla las de la joven, que fue atendida tras salir de la zona VIP de la discoteca y denunciar que había sido violada.

Alves, reconoció únicamente que fue a bailar al club la noche de la supuesta agresión sexual, y expresó: “ Me gustaría desmentir todo , primero. Yo estuve ahí, con más gente, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño”.

La Fiscalía continúa investigado el caso, sin embargo, el Club Universidad Nacional conocido como Pumas al que Alves forma parte, expresó un comunicado en el que anunció que ante la situación procesal del jugador “ejecutara las acciones y sanciones conducentes”.