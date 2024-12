El fundador de Xsolla, Shurick Agapitov presenta Once Upon Tomorrow Fortnite Island: Una experiencia innovadora e inmersiva que le da vida al universo de la novela

Los desafíos del parkour de alto octanaje se combinan con la jugabilidad de la historia, en un nuevo mapa de Fortnite Creative inspirado en Once Upon Tomorrow

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Shurick Agapitov, fundador de Xsolla y visionario de la industria del videojuego, tiene el orgullo de anunciar el lanzamiento de Once Upon Tomorrow Fortnite Island. Se trata de un mapa inmersivo de Fortnite Creative que transporta a los jugadores al encantador universo narrativo de su novela. Esta experiencia innovadora, desarrollada en Unreal Editor para Fortnite (UEFN), combina de forma magistral los desafíos del parkour de alta velocidad con los elementos temáticos profundos de Once Upon Tomorrow e invita a los jugadores a poner a prueba sus habilidades, mientras recorren un paisaje sumamente atractivo en cuanto a lo visual, que materializa la resistencia y la aventura de los personajes del libro









"Once Upon Tomorrow en Fortnite Creative es nuestra forma de ampliar el alcance y la profundidad de la novela, al ofrecerles a los jugadores un recorrido interactivo que desafía tanto sus habilidades como su comprensión de los temas de la historia", explicó Shurick Agapitov, fundador de Xsolla. "Hemos diseñado este mapa para cautivar a los jugadores que están ansiosos de afrontar un buen desafío y sumergirlos en un mundo muy entretenido desde lo visual, inspirado profundamente en el libro. Es una aventura que aprovecha las fortalezas técnicas de UEFN para elevar la narración en Fortnite a un punto que realmente transforma la experiencia de juego".

Once Upon Tomorrow fue diseñado para superar los límites de Fortnite Creative y genera una aventura de parkour dinámica para deleite de los jugadores, con una narrativa ambientada en un entorno meticulosamente elaborado inspirado en el libro y la visión de Agapitov. En cada recorrido hay una serie de desafíos de agilidad que les exigen a los jugadores que corran, salten y trepen con precisión y velocidad, en el marco de un mundo lleno de señales visuales que se hacen eco de los temas de la resistencia y el descubrimiento, que son centrales en el libro. Agapitov ha desarrollado una experiencia que va más allá de los mapas de parkour tradicionales, al entrelazar la jugabilidad con la narración, llena de estímulos y con una conexión significativa con el mundo de la novela.

Once Upon Tomorrow es un proyecto de Fortnite Creative en el que se combinan a la perfección el parkour de alto riesgo con la profundidad narrativa. El mapa es una demostración cabal de lo que se puede conseguir con UEFN, ya que ofrece una experiencia atractiva y con diversas capas, que atrae a la amplia base de jugadores de Fortnite y a los fanáticos de las experiencias de juego novedosas y con narrativa interesante. Cada aspecto del mapa, desde sus intensas mecánicas de juego hasta su diseño envolvente y atmosférico, ha sido pensado para establecer un nuevo estándar en Fortnite Creative.

Para más información sobre Once Upon Tomorrow y su experiencia inmersiva de Fortnite Creative, visite xsolla.blog/outf

Acerca de Shurick Agapitov

Shurick Agapitov es el visionario que ha fundado Xsolla, líder prestigioso especializado en el comercio de videojuegos. Reconocido por sus aportes a los juegos, la Web3 y el metaverso, Agapitov ha llevado a Xsolla a convertirse en un recurso vital para desarrolladores y editores de juegos de todo el mundo. Su dedicación a mejorar las experiencias digitales e interactivas se refleja en la presentación de Once Upon Tomorrow, que extiende su visión más allá de la página al dinámico mundo de Fortnite Creative.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercialización de videojuegos global con un robusto y potente conjunto de herramientas y servicios diseñado específicamente para la industria. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel global y en distintas plataformas. Como líder de innovación en comercialización de juegos, la misión de Xsolla es resolver las complejidades inherentes a la distribución global, el marketing y la monetización, para ayudar a que nuestros socios lleguen a más geografías, generen más ingresos y creen relaciones con jugadores de todo el mundo. Fundada y con sede en Los Ángeles (California), y con oficinas en Londres, Berlín, Seúl, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal y otras ciudades del mundo, Xsolla trabaja junto con importantes nombres de la industria de los videojuegos como Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo y muchos otros.

Para obtener más información, visite xsolla.com.

