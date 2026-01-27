El FMI hace terrible advertencia: "Abróchense los cinturones" 

El precio histórico del oro ha provocado preocupación global y análisis entre los principales organismos financieros ante una problemática económica mundial.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió recientemente que la escalada récord del oro es señal de una “nueva normalidad” económica, caracterizada por incertidumbre y cambios estructurales en los mercados financieros.

El alza sin precedentes en el valor del oro no es un fenómeno aislado, sino consecuencia de tensiones geopolíticas, políticas monetarias restrictivas e inquietud ante posibles crisis económicas.

Este mineral precioso, tradicional refugio en épocas de inestabilidad, refleja el temor de los inversionistas frente a la volatilidad de otras divisas y activos.

"La incertidumbre es la nueva normalidad, el oro lo demuestra con bastante claridad", sostuvo la economista sobre los efectos que causará el aumento del valor del oro a nivel mundial.

¿Por qué el oro alcanza precios récord en 2026?



Georgieva explicó que este comportamiento es resultado directo de la búsqueda global de activos seguros en medio de conflictos internacionales y retrocesos en la economía mundial.

Asimismo, los cambios en las tasas de interés y la inflación persistente han impulsado a bancos centrales y grandes inversores a aumentar sus reservas de oro.

Según analistas, el aumento prolongado en el precio del oro podría traer consigo redistribuciones en portafolios financieros y afectar la estabilidad de mercados emergentes, especialmente en América Latina y Centroamérica.